新竹房市亮點-富宇天雋 關埔較竹北交通更便利

竹科園區營業額連年破兆元並不斷衝高，隨著科技城的崛起，因就業所帶來的人口紅利，據財訊最新專題報導，新竹縣的老化指數最低，僅有87％，對比台北市的166％，相差甚遠。新竹市高所得、高消費力，再加上竹科買盤支撐，雖一度被《平均地權條例》干擾，許多買房族群觀望中，但新竹的房市熱度依然不減，仍屢創高價。

竹科外溢效應持續發酵，科技新貴菁英們，都在找尋找下一個房市潛力股，據實價登錄顯示「富宇天雋」去年12月底高樓層以每坪單價達79.4萬元成交。

「富宇天雋」坐落新竹市埔頂一路與占梅路交叉口，總戶數達257戶，而基地位置正好處於好市多、迪卡儂之間，經由慈雲路便可以直達新竹科學園區，根據住展雜誌市調資料，該預售案基地約1053坪，預計興建地上24層、地下5層大樓，單戶坪數規劃31至50坪、2至4房，主力房型為3房，專為當地小家庭規劃，非常適合科技菁英的首換族。

「富宇建設」從營造起家，1997年跨足建築業，統計至2019年已在新竹售出超過2萬戶，標榜以居家首重的安全、舒適為出發點，在當地深受好評，也是全台十大建商，並獲獎無數，在2014年更獲得國家建築金獎之三冠王，據了解目前富宇在新竹、台中、台北、南投、彰化都有推案，深根經營當地。

富宇建設挾帶口碑在好地段推出，就是新竹市關埔重劃區預售案「富宇天雋」，所以一推出就立刻引起關注，成為地方指標案件。

說到關埔特區是早期科技高階主管的最愛，但關埔一帶供給量，而新竹市東區的關埔重劃區具近竹科的地段條件、成熟的生活機能，成為竹科客購屋最愛的商圈之一，主力買盤以在竹科就業的自住置產客為主；就交通而言，此區算是科學園區的大門，比起竹北區域來的方便，隨著關埔重劃區二期陸續開發，未來性可期。

關埔重劃區生活機能及未來性佳。圖/業者提供

「富宇天雋」基地三面臨路，屬於商二用地，由吳六合建築師操刀，公設規劃由豪宅景觀大師王勝正，有空中酒吧、茶屋、中庭花園影音室等公設一應俱全，豪宅尺度大器規劃吸引不少新竹換屋族，新竹是竹科人的生活聚落，買房除了地點、口碑建商外，更要選對鄰居，在菁英齊聚的環境復育下成長的下一代，成長發展更全觀、國際化。

針對竹科菁英量身打造的健身中心，前衛時尚。圖/業者提供