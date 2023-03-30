宏道新竹帝寶 房市「含晶量」超車竹北

很多人看不懂為什麼刻板印象中「感覺好像很偏遠吼？」、「應該算蛋殼區吧？」的新竹寶山，憑什麼有案子的登場起手勢，價格行情就直追新竹最高價的竹北？甲山林集團總經理張境在說，「看過《晶片戰爭》這本書就懂。」他指出，矽晶圓半導體是一個70年前還不存在的產業，但它決定了今日世界的樣貌，從玩具到汽車、從微波爐到導彈、從手機到股市，無所不在的晶片，是「21世紀的新石油」，是現代世界最依賴的稀缺資源。

房地產過去講「Location、Location、Location」所謂的「地段決定價值」的論點，強調的就是地段愈靠近生活機能、交通樞紐、城市核心、政經中樞，價格就越值錢；但新竹市一個「晶片主導城市發展」的特殊城市，「在新竹，是科技產業大於城市，所以新竹房市的地段價值，就在於誰更靠近矽晶圓半導體先進製程的核心！」

台積電加碼布局寶山，未來將成全球晶片戰爭最重要的戰略地，8千名新進製程半導體人才今年第二季開始進駐。圖/業者提供

加州灣區靠著匯聚美國晶片設計最頂尖技術的矽谷成為天龍國，新竹寶山18萬坪史詩級的造城大案「宏道新竹帝寶」同樣憑藉台積電全球研發中心，等於是台積電的心臟，一登場就直追竹北，4月更將迎來8千名半導體高階工程師進駐台積電全球研發中心所帶來龐大購屋需求湧入，「宏道新竹帝寶只有3,000戶，根本不夠賣。」因此，市場預估，寶山未來發展極有可能彎道超車竹北，不為什麼，就因為在台積電的戰略布局中，寶山的「含晶量」比竹北高。

此外，「宏道新竹帝寶」距離茄苳交流道只有100公尺，車程僅1分鐘，到未來台積電2奈米新廠，車程也只要約5分鐘，完全實現竹科菁英家庭的夢想。以微型城市的高規格、超越豪宅的大格局，「宏道新竹帝寶」的珍稀性、保值性，勢必成為這波竹科房市的新標竿。「路通了，人來了，錢潮就來了」，新竹縣長楊文科表示，縣政府已訂短中長程計畫，過去3、4年對寶山的投資已突破28億元，其中超過18億元用作交通建設經費，一座「科技廊帶門戶」儼然成形。

「宏道新竹帝寶」前往未來台積電2奈米廠，只需約5分鐘車程，是竹科後花園更是城市菁英嚮往的宜居新沃土。圖/業者提供

「宏道新竹帝寶」規劃出一座18萬坪世界級景觀綠地的美式生活氛圍社區，住宅面積規劃僅3萬多坪，特別保留近15萬坪做為公共設施道路、公園綠地等使用，更是全台首座擁有美國UL認證的智慧健康城市。在這座微型城市中，主打35-70坪新加坡花園大樓及75坪到上百坪的美式獨棟別墅，150坪以上的別墅需求還提供客製化環境的服務。