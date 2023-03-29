2023第九屆台灣國際房地產博覽會 實體 線上雙展熱烈招商中

由『中華民國不動產交流協會及維特利行銷』所主辦的第九屆『台灣國際房地產博覽會 實體/線上 雙展』即將在6月份於南港世貿一館及線上3D虛擬展館盛大舉辦！實體展:6月29日至7月2日於南港世貿一館。線上展:6月20日至7月20日舉辦。今年延續線上展外也增加實體展，除了保留國內房地產、海外不動產、投資移民專區之外，更邀請了知名建築師、室內設計師、相關建材家居廠商，在展期中讓展覽的型態更多元，也讓參觀者在實體/線上有充分時間除了比較各項投資標的之外，同時也不限時空了解住宅未來的新走向。

執行長 張俊麟cash表示『台灣國際房地產博覽會』於2015年台北花博舉辦第一屆以來，而後轉展於台北世貿一館深獲各界好評；每年一屆為參展廠商創造約十億以上的商機。今年已來到第九屆，由於前兩年疫情嚴重，大會將實體展轉變為線上展。使會展模式晉級元宇宙概念，而今年疫情退散，大會立即讓實體展重磅回歸。成為國內投資民眾對國內外投資物件及銷售廠商評比的新指標，歷屆參展的建設及仲介代理相關業者均是業界信用卓著的優良業者。

台灣國際房地產博覽會產業界參與熱烈。圖/主辦單位提供

此外，2021-22年由經濟部國貿局及外貿協會指導支持下，首次在線上舉辦虛擬線上展覽。成效十分驚人，整個展期將近百萬瀏覽率,觀展人數達七萬餘人。今年除實體展出外再度舉辦虛擬線上展覽。展期於6月21~7月20日,長達30天讓消費者不必舟車勞頓專程前往現場看展，也不受地區及時間限制,隨時都可看展，讓投資者能有更多元的選擇。