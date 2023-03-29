竹北科大特區 禾子旺開發「星光」正式公開

禾子旺開發攜手美都集團於竹北台科大重劃區推出的「星光」建案，位於竹北最熱重劃區地段，前有頭前溪河岸風光，步行可達新竹河濱生態公園，周邊鄰近多個學校，包含光明國小，博愛國中，竹北高中與亞太美國學校與台灣科技大學等，學區完整。周邊生活機能也非常豐富完善，鄰近新竹縣政府與新建中之新竹縣立圖書總館。

禾子旺開發「星光」於3/26正式公開，建案公開當日，接待中心即湧入大批看屋群眾，來看屋的黃先生一家分享，本身在竹科上班，加上小孩逐漸大了，希望能夠找一個教育及生活機能完整的新家，竹北「星光」建案剛好符合需求，步行約6分鐘可以抵達台科大新竹分部，約10分鐘即可抵達學區光明國小，離成功國中約3分鐘車程，竹北高中8分鐘車程。黃先生說自己與太太都在上班，因此完善學區機能是考慮的重點。

禾子旺開發「星光」基地面積716.9坪，規劃地上14層，地下3層建築，共有96戶住家，2戶店面，坪數規劃二房(27-28坪)三房(39-44坪)。車位規劃106個平面車位，結構採RC鋼筋混凝土。

【美都集團】深耕新竹21年建築匠人

禾子旺開發2022年最新鉅作「星光」

接待中心：竹北科大二街168號 貴賓專線：03 657 2345

官網：https://starlighting.com.tw/