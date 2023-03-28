入手汐止科技廠辦 上市櫃企業下一步設點版圖

全台商用不動產及土地交易市場持續發燒，近期廠辦及商辦交易熱絡，南港軟體園區已創下單坪七十萬價格。在南港辦公聚落已成形，未來三至五年會有近40萬坪商辦及廠辦陸續完工，包含國內大型壽險及上市櫃建商等開發商也早已進行佈局，產業聚落群聚成型，而汐止為其聚落延伸，2022年汐止廠辦交易金額約有34億元(上市櫃公司)，使汐止近年躍居新北萬坪廠辦銷售之冠。

普華國際不動產總經理田揚名表示「看好未來由南港東區門戶延伸至南軟大汐科之工業廊帶，由於南軟僅隔基隆河連結到汐止，鄰近台北市市區交通節點南港軟體園區雙捷運站，在未來規劃中捷運汐東線環評過關效應下，提高區域交通便利性，看好大汐科工業廊帶地段區位優勢且未來增值潛力大幅提升。」汐止區域內既有廠辦園區有：遠雄U-Town 、台灣科學園區、遠東科技中心、遠東世界中心、亞太科技園區、大湖科學園區等，近年來不少上市櫃企業紛紛購置廠辦將辦公室設立於此，如UPS電子大廠旭隼科技以14億元購置富鼎科技全棟廠辦、富基電通及廣錠購置聯合科技大樓等；未來開發中的有興富發與新隆儲運合建案，總土地開發高達1.4萬坪。普華國際不動產在2021年年底曾協助中國人壽以9.6億元取得台灣科學園區T5廠辦全棟。

普華國際不動產此次受業主委託辦理公開標售汐止科技廠辦，為區內大型廠辦精裝修稀有釋出，廠辦、倉儲空間全方位，鄰近兩高、三鐵，附近有汐止Costco、南港展覽館捷運站等交通四通發達，近期在物價通膨及整體商用不動產需求強勁等因素下，為自用與投資之首選，此案預計4月26日開標。另有台灣科學園區T1整層廠辦出售，採售後回租方式，適合投資人進場長期投資持有優質廠辦。有關標的相關訊息詳https://www.pwc.tw/real-estate或電洽專線0955-368-093。