南屯鬧中取靜楓樹特區西側質感地標現身

鬧中取靜的楓樹特區，擁有悠閒、慢活氛圍，吸引不少質感建商進駐，西側因多為低矮民房也讓「鉅擘楓輕揚」一登場就成地標。

台中南屯區的楓樹特區，一直以來都給與民眾悠閒、慢活氛圍，加上地利優勢近主幹道環中路、74快速道路匝道、國道1號、烏日高鐵站等交通核心，成為真正「鬧中取靜」的特殊區塊；更因區域內南屯溪兩側楓樹綠園道與質樸的文化聚落，自動聚集質感建商在此推案。

擁有楓樹特區這麼浪漫的名稱，更是許多在地人離不開的一區，楓樹特區以黎明路一段為界，可再細分為東西兩側，過去新案大多以東側為主，西側多為低矮民房，也讓新案「鉅擘楓輕揚」一登場就成西側地標。

新案「鉅擘楓輕揚」生活機能優越。圖/業者提供

「鉅擘楓輕揚」位於楓和路上，基地佔地約437.7坪，步行約7分鐘可達學區鎮平國小、步行約5分鐘可至千坪楓香公園，沿途更能欣賞楓香大道；慢活有了，在生活機能上步行約7分鐘可達全聯福利中心，秀泰文心百貨更是車程約5分鐘。

「鉅擘楓輕揚」規劃樓高15樓、地下3層建築，設計均質三房38~48坪產品，共計54戶住家，未來住戶出入單純不說，外觀採用現代主義帶點日式 禪風，簡潔俐落中也不失溫潤，值得一提的是，鉅擘開發只使用了34%的建蔽率，把環繞社區的75公尺步道，種上大型植栽，讓外在環境融入社區、社區公設再入景住家。

「鉅擘楓輕揚」外觀現代俐落。圖/業者提供

業者表示，大多數開發商是依照基地推出個案，但每家企業文化不同，鉅擘開發以「人」為本，先想好客層需要什麼，再打造格局、坪數與基地，慢活感是現代人最需要的放鬆，因此建物外觀找來建築師許獻叡操刀，景觀部分攜手上境設計許富居，都是有口皆碑的大師級人物。

在室內規劃上，「鉅擘楓輕揚」特別重視「正方形」格局，除了結構穩固外，在室內使用上還有坪效佳的好處，讓戶戶都開窗，而女主人常出入的廚房，也採用方正格局，定點展現廚藝，在使用上更加順手。

三房三衛浴、雙主臥規劃，也將公、私領域劃清界線，特別的是，主臥的衛浴搭配降板浴缸規劃，在目前預售個案中相當少見，也擄獲了不少女主人芳心。