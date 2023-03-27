草湖匝道迎通車　軟體園區成大里新門戶

大里軟園旁的台74線草湖匝道，預計今年完工通車，將使該區一躍成為「大里新門戶」，富宇在該區一次推出兩場新案，詢問度也大增。

台中市大里區的台中軟體園區2018年底啟用至今，已有多家企業進駐，今年又再迎來一個重大發展，位於軟園西側的台74線草湖匝道已興建完成，通車在即，將使該區一躍成為「大里新門戶」，形同當地發展的新引擎，在這裡布局已久的富宇機構，乘勢在軟園旁一口氣推出兩場新案，詢問度不低。

台74線通車11年來不僅帶動全線的房市發展，期間更不斷地「進化」，與周邊交通要衝持續設立新連結，交通地位與日俱增。如今年初正式與國道4號接通，明年將與國道1號接通，緊接著更即將與台中軟體園區接通，「草湖匝道」就設在軟園西側1公里處，堪稱是「為軟園而生」。

有別於台74線東側路段多採分離式匝道，草湖匝道與太原匝道相同，屬於少見的「鑽石型交流道」，上下匝道不必繞行，全都在同一條T字路口解決，是最便利的一種型態。除了大幅紓解大里區稠密的通勤人口，一旁軟體園區的發展成熟更是指日可待。

軟體園區成立至今，已有網銀、鼎新等大型企業進駐，內部的大里藝術廣場則有文創商鋪、展演空間、藝術家駐村，一旁5千坪的東湖公園也極具特色，可說是整個南台中的發展亮點。在地業者預期，草湖匝道的設立，將為軟園注入一股活水，日後全區滿租、人潮熱絡的情景已經可以預見。

如同北屯、太平因台74線匝道的設立而快速發展，軟園周邊等了10多年迎來新匝道，房市也才正要起跑。位於軟園隔壁、鄰近匝道的「富宇科研双星」，連同隔壁的「富宇曙光之森」在今年329檔期搶先推出，挾台中極少見的4面臨路、千坪基地優勢，打造多樣化的森林飯店宅，公開前就享有頗高詢問度。

業者指出，這兩案將是車輛下草湖匝道後最先看到的住宅大樓，如同區域地標，直直開5分鐘就到基地，走路3分鐘就到東湖公園、軟體園區，又享有大量綠化、安寧閒適的住宅環境，優異的立地條件不輸台74線周邊任一區域。「兩案齊備2、3、4房，無論是台中的城市菁英、換屋一族，都能在此找到理想的住宅。」