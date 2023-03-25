紅布朗花園攜手海沃 冠名樂天桃猿

台灣取得第5屆世界棒球經典賽主辦權，讓國內的棒球熱更加沸騰，而中華職棒賽事將在今年4月開打，隨著賽季即將展開，各大球團也開始搬風。而今年海沃創意行銷更趁勝追擊，與紅布朗花園攜手冠名贊助樂天桃猿二軍，大大加強三方的品牌力，在商標與球衣上選用樂天桃猿的經典色，同時解析三個品牌的元素致力打造符合企業印象的標誌，「海沃HomeRun」就此誕生。

特別來賓睿哥。圖/業者提供

「 紅布朗花園 」是第一個與樂天女孩合作的房地產建案，不僅擁有自己的主題曲，也曾在桃園青埔棒球場舉辦品牌日，可以說是業界首創，從擇地到選材皆以運動、健康為主旨，扣緊住宅精神設計並規劃之後便積極布局，2022年與啦啦隊樂天女孩聯名，除了邀請到苡萱、陳依、曲曲、十元、卉妮、孟潔當MV主角之外，更禮聘苡萱設計樣品屋，消息公開後吸引不少啦啦隊員的粉絲蒞臨接待中心現場賞屋，替自己的女神加油。取用「 紅布朗花園 」的諧音紅不讓(HomeRun)不只是希望業績長紅，同時也是祝福球員場場旗開得勝，並將建案自身特色帶入，因後疫情世代人們對運動與健康的重視，基地旁的土城棒壘球場與周圍大小公園都替建案加了不少分，加上土城目前建設不斷，從北土城交流道、土城醫院、萬大線、科技園區再到司法特區，形成產業、路網和軌道生活機能齊全的宜居之都。

「 紅布朗花園 」基地位置得天獨厚，不僅擁有願景建設，同時享有超過２萬坪以上綠意，位居司法科技城第一環，未來透過北土城交流道就能接軌國道1號、3號，吸引不少醫職與科技白領人才看好，待司法特區2030年啟用後，更多律政菁英也即將定居於此。 規劃17-29坪 ，目前以全土城都震撼的４字頭親民價格，席捲土城房市行情，並擁有全國首創的Funtasy親子共學服務，由專業團隊規劃提供社區住戶全齡共享，拉近居民間的距離，在興趣上不分你我，樂於交流、分享，成為彼此廣義的家人。