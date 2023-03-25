台灣地震頻傳 你家制震了嗎?

「又搖了？」台灣位處地震密集的環太平洋地震帶上，受到歐亞大陸板塊與菲律 賓海板塊的 碰撞擠壓的影響，地震活動十分頻仍，致使歷年來地震在台灣造成重大的災害損失，1999年的 921 集集大地震、2006年0206高雄美濃地震造成台南維冠大樓倒塌，多數人從睡夢中被驚醒，餘悸猶存。專家提醒，地球暖化，地殼能量不斷持續累積的影響，未來全球的地震規模、頻率還會抬升!亦有台灣地震科學專家更指出，台灣每30年就會出現一次規模7以上的災害性強震，以及百年大震 周期將至的臆測，正式進入全民「地震防災」時代。

「最難預先示警、逃生應時間最短、傷害規模大」3大特色，「地震」號稱是最殘酷的天然災害，而台灣平均每年可記錄到近40,000次地震!根據中央氣象局地震測報中心統計，2022年全年統計有感地震共 836 次，中規模大於 6 以上地震有 12 個， 2023年2月6日土耳其南部與敘利亞邊界 發生芮氏規模7.8強震，瞬間造成數萬人死亡，再度喚起住宅安全意識。建物倒塌造成的生命、財產傷害，促使建築結構法規修正，購屋安全意識抬頭，避免住宅成為地震來時的生命殺手，買房時更應注重結構與制震工法，才能處「震」不驚！

隨著住宅安全意識抬頭，購買新屋開始注意制震宅，市場業者更推出雙制震宅，滿足需求。圖/業者提供

921大地震後，建築法規大幅提升，嚴格規範新建物耐震能力，更委任結構專業技師進行駐地結構監造，購屋者選屋時以此為分界，成為普遍的意識。具耐震力的建築不只能保護生命、財產安全，更能在地震發生當下，有效降低建築搖晃幅度，保護室內陳設，也讓人心更加安定。有感於制震結構是建築一開始就定位好的DNA，不像其他建築材料可以輕易置換，因此市場新推建案，即把制震結構列為訴求，除了從鋼筋、水泥、施工方式著手，也參考抗震資優生日本的制震材料，以超越法規的耐震力為出發，吸引注重建築安全的消費者青睞。

2018年2月6日花蓮地震造成雲翠大樓倒塌，下一代住宅將會回到安全本質，以制震為優先。圖/業者提供

面對天災的不可測，預防絕對勝於一切， 面對全民「地震防災」時代，人人都需要更了解住家安全結構，未來購屋更應該把建商品牌、結構安全、制震等列為考量，提早預備。