鄰世界級愛河灣輕豪宅 港灣一號院受青睞

「愛河」環境景色優美，近年來結合高雄港灣建設發展，隨著港都五大建設落成，成為燈會、跨年煙火、演唱會等大型活動首選地標，愛河灣不只風靡全台，也是國際旅人來台必逛景點，讓高雄屢屢登上國際版面，為高雄打開國際能見度，也成為高雄城市意象代表。

高雄是全台唯一具備得天獨厚港市合一特性的城市，「愛河」從高雄港流經高雄繁華市中心，愛河灣同時串聯周邊壽山、高雄港、城市夜景，有如紐約曼哈頓、雪梨歌劇院的絕美景色，如此世界級的觀光景色，也讓愛河屢屢登上世界旅遊排行。看好愛河灣世界級美景，全新建案「港灣1號院」攜手國際級建築團隊日商華大成營造，打造37層樓港灣地標建築。

日商華大成營造擁有百年營建資歷，施工實績享譽全球，業績作品遍佈海內外，包括東京新都廳、六本木之丘君悅飯店、札幌巨蛋等，吉隆坡機場、以及台灣高鐵台中站、左營站等皆出自日商華大成營造之手，「港灣1號院」也是高雄第一座日商華大成營造建築，以世界級團隊、SRC+RC鋼骨結構，成為愛河灣最閃耀的國際級地標。愛河灣周邊同時可擁有海景的住宅，通常多為大坪數豪宅規劃，「港灣1號院」則以2-3房中小坪數規劃，負擔的起的價格、好入手的付款方式配套，就能入主媲美世界級的港灣輕豪宅，讓民眾都能圓夢收藏世界級景觀，愛河灣的珍貴地段，吸引全台首購族、科技新貴眼光。

「港灣1號院」享受駁二特區、棧二庫等熱門景點。圖/業者提供

「港灣1號院」市中心難得1,100坪方正基地，山、河、海、港四面環景棟距，坐擁海洋流行音樂中心、高雄市立總圖書館、高雄港埠旅運中心、高雄展覽館與環狀輕軌五大建設，享受駁二特區、棧二庫等熱門景點，走路300公尺可到輕軌站，5分鐘到捷運，輕鬆快速串聯高雄都會生活圈，景觀、交通、生活機能一次具備。

｢港灣一號院｣聘請國際級營建團隊設計，五星飯店級公設饗宴一樓挑高門廳。圖/業者提供

｢港灣一號院｣打造港灣精品宅，聘請國際級營建團隊設計，五星飯店級公設饗宴一樓挑高門廳、景觀泳池、Lounge Bar、KTV等高達20項豐富設施，同時引進飯店級生活管家服務，日常享受愛河景觀，更擁有高品質生活體驗。