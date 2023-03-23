綠堡機構董事長蔡季㚬：幸福好房「名軒海樂地」即將完工

在一片男性主導的代銷界中，綠堡機構董事長蔡季㚬算得上是女力代表。2001年創立的綠堡機構，從賣出第一間房至今，始終堅持「為每一棟建築找到最適合的主人，為每一個主人找到最幸福的家」，在數字績效導向的業界中，更顯出與眾不同。

最新代表作「名軒海樂地」，同時也是麗寶集團旗下名軒開發史上最大開發案，除了地點位於淡海市政CBD核心，就在輕軌V11出站就到家的位置之外，更融入１８００坪中庭花園及２０項全齡公設，勢必成為淡海建案新地標。

「名軒海樂地」規劃豐富的全齡化休閒公設，社區多功能球類運動中心內，甚至有最先進的高爾夫模擬情境室。此為3D 合成示意參考。圖／名軒海樂地提供

蔡季㚬表示，綠堡之所以不同於其他台灣房地產代銷業，最大差別就是「以愛傳家」的企業理念，不僅僅是為了賣房子，更是為了傳遞幸福，憑藉自身的女性特質，加上同時是媽媽也是妻子的身分，適應力強，輕鬆地適應變化和挑戰，更在事業中保持積極的態度，在溝通上也能掌握同理心的重要，用更柔軟角度服務每一位客戶，讓消費者買房時更能感受溫度、成就美滿幸福。

蔡季㚬以其溫柔細膩的女性特質，秉持「以愛傳家」的經營理念，在長期由男性主導的房產代銷業界中，成功闖出一片天。圖/業者提供

她說，綠堡見證了台灣20多年的房產發展，隨著時代改變，資訊愈來愈透明，代銷的專業角色愈來愈重要，包括規劃設計、格局建議、行銷廣告、交屋售服等，更必須全方位檢視客戶的需求值，也為客戶把關，才能將最好的房子親手交付給最幸福的愛屋人，正是綠堡機構一直以來的品牌理念「為每一棟建築找到最適合的主人，為每一個主人找到最幸福的家。」

綠堡機構董事長蔡季㚬表示，綠堡下一階段，會持續看好雙北的機會擴大布局，加上許多老舊社區都亟待改建，為房地場市場帶來更多機會，將繼續加強雙北地區的產品研發和市場調研，進一步深入了解當地房地產市場的需求和趨勢，為消費者找尋最好的房子，成為幸福的顧問，建立以愛傳家的典範。