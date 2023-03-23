超Chill麥田裝置藝術3056 in 水湳！ 總太地產ASIA1偕東大建築所創業界之先

行經台中最夯水湳永續智慧城的核心要道，敦化路&經貿路口驚喜見到一大片黃澄澄麥田隨風搖曳！還有四座大型裝置作品佇立麥田之中，這是推案重心全在水湳國際智慧城的總太地產(3056)，與東海大學建築系進行的產學合作計畫，以永續生活新「寓」言為題，發展出四座大型戶外裝置，也是四座分別由互動關係、建築材質、空間功能、時間性等面向構築而成的空間，並巧妙的鑲嵌於金黃色的小麥田中，再搭配燈光、水噴霧等設計，營造出日夜的不同氛圍，參觀者可自在的沈浸其中感受時間流動與風、光、綠影的超Chill生活感動，體驗3056 ASIA1與土地共好的永續建築探尋！

中部品牌建商熱衷基地綠美化，如寶輝建設、順天建設、國聚建設、惠宇建設等都曾在推案前在基地上打造綠景，而總太地產、精銳建設更發揮極致，找來專業團隊打造裝置藝術，不僅提供附近居民休憩，也成了城市中打卡熱點。

永續未來，是全球各國與企業都正積極落實的ESG、聯合國17項永續發展目標(SDGs)，響應全球2050淨零碳排願景，納入ESG永續發展理念，中台灣是製造產業重鎮，也是台灣研發、台灣製造的核心，各輸出國際的產業品牌在此登踏世界舞台，更是與台中市政府以普立茲克獎大師團拜規格打造水湳永續智慧城、國際會展中心、綠美圖等相互呼應，而總太地產(3056)將深耕水湳特區，以永續城市、健康建築為目標，造訪中台灣建築最高學府；東海、逢甲兩大大學，分別與其發展特色結合，開展出不同的專案計畫，而率先登場的便是與東海大學合作的戶外裝置藝術街廓，由今同樣將代表Team Taiwan 前往威尼斯建築雙年展台灣館策展代表的建築系曾瑋系主任領軍，與邱浩修教授策劃，一同回歸「越在地越國際」的後疫情時代視野，以麥田裏的裝置帶到訪者回到人本的感知體驗，大規模地景藝術，更是業界首創。

總太地產(3056)董事長翁毓羚指出，因「智能種子屋建置計畫」與東海大學建築系結緣，「智能種子屋」以建置減碳、創能、平衡的「自主性建築」，打造一個異地共居、環境共享、城鄉共好的智慧生活場域，對於住宅規劃的想法是極具文化內涵的設計，用永續角度談建築，既創新又符合時代趨勢，此次邀請了東海大學建築系師生、藝術家一起來創作裝置藝術，更聚焦疫情後、數位時代居住行為的變動，相當具有可看性，歡迎大眾一起來現場感受。

東海大學建築系副教授邱浩修指出，此次四座戶外裝置藝術均採用不加工的一次材，並大量使用回收材料，利用空間呈現時間感，若以順時鐘方向依序參觀，則可感受時間由慢到快，巧妙的設計引入周遭風土、光線、綠景，值得深度體驗，此次跨界合作動員10多名師生，讓創作實踐、落地，也從不同角度重新定義永續。

作品一「感知的倉：一方茶屋」由廖炯昇老師打造，取材大肚山的紅土與茶葉作為夯土材料，再以松木板堆疊圍塑，在裝置內可蹲、可坐、可站立，不同高度的景觀窗，風及聲音可穿透到裝置內，嗅覺則能聞到木頭香氣。

作品二「慢流憶室」由游麲老師創作，使用材料全是都市中收集到的廢料，裡面甚至還有檜木，藉由材料展現人們生活與記憶，在都市發展與頹敗過程中被賦予的自然輪廓，造型則有如麥田中漂浮的盒子，坐在室內，經驗水滴緩緩落下，空間複寫上新的生活記憶。

作品三「構築自然」由陳建同老師打造，選用國產材人造林柳杉，特性是易加工、輕量化，以三角型單元模組系統，可產生出跨距的薄殼建築，低耗能的構築行為，就可完成輕巧通透的溫室花園，也藉此反思人與自然和諧共處的平衡。

作品四「心境譯站」由謝秉潔老師創作，其靈感來自小報亭，運用有形的空間及無形的資訊疊加而成的資訊打卡站，參觀者透過平板寫下心情記事與顏色，就能得知今日的心情顏色，系統固定時間還會統計使用者的數據，利用空間的光與律動來呈現，展現集體共創的成果。

眾所期待ASIA1永續中心即將在5月落成啟用，與雲品合作的圓觀會館也已啟售宴席預定，據悉已有不少新人搶先下訂，要在此絕美空間內完成人生大事、招待親友。

而此次與東海大學建築系合作之戶外裝置藝術展覽，戶外空間將對外開放，歡迎預約參觀，3056 ASIA1 永續中心陸續會舉辦各式體驗活動與創作工坊，歡迎親身感受，從不同建築觀點出發，思考人類與自然和諧共生的新生活價值。