南區藝文指標 「富宇上和苑」適居宜居

隨著鐵路高架化以及捷運的通車，新興交通模式，帶動南區房市的走向，越來越多換屋族的眼光及行動奔向南區。在地深耕多年之富宇建設攜手豪宅建築師團隊，推出新案「富宇上和苑」打造新穎南區豪宅指標。

臺中南區國立公共資訊圖書館，具備自南台中文化發展核心，涵蓋國立中興大學、國立台中教育大學、中山醫學大學等知名學府；居住在綠覆率高的國圖館旁，能以最近的距離感受濃濃的書香及公共建築藝術之美，擁有綠色腹地及擁有藝文、展演、圖書資訊等區域優勢，形成南區國圖館藝文特區。

富宇上和苑看準獨樹一格生活區，推出24-44坪、2-4房之大樓預售案。專案經理陳偉廷指出，上和苑也是南區目前線上唯一擁有 2房雙衛建案，產品的規劃相當稀有；同時也規劃3房37坪、4房44坪，滿足區域首換族購屋之多元需求，無論是年輕頂客族、菁英小家庭，甚至是幼壯熟齡三代同住，都很適宜。

除了地段條件的「適居性」之外，陳偉廷強調「宜居性」也是一大亮點。三面臨路的「富宇上和苑」，基地面積856.68坪，兩棟建築立面以蜿蜒流動的白色線條形貌，與「國圖館」象徵「知識之流」的建築外觀相呼應。此外，為延續綠蘊之命脈，本建案具備建蔽率39.38%之優越條件，擘畫中庭近500坪之庭院造景，打造「先進花園再進家園」的敞心生活，吸引換屋族、菁英家庭、高生活品味的自住客置產首選。

陳偉廷經理表示，南區為臺中大眾運輸環狀路網之要地，「富宇上和苑」500公尺至捷運五權車站，一站直抵臺中火車站，三站直達三鐵共構臺中烏日高鐵站，輕鬆轉乘並享受三鐵優勢，讓換屋族不因交通而困惑，大膽選擇入住。

富宇上和苑基地周邊介紹。圖/業者提供

「富宇上和苑」串聯繁華與寧靜瞬間交匯，引領自然和人文共存，書香綠意、塑造生活品味與豐沛涵養，力拼成為臺中南區城市綠院首選。陳偉廷經理分析說，目前市場上以自住剛需為主力，而在一地難求的南區，要出現讓首換自住客得以青睞，擁有高居住品質，且房型規劃得宜，再加上綠靜社區的環境，十分罕有，所以本案許多購屋客人都是被地段、產品的特殊吸引而來，「富宇上和苑」打造一座適居、宜居的城市綠院、花園型家園。