五期核心「泉宇VIVA」熱銷動土

泉宇建設臺中五期新穎鉅作「泉宇VIVA」日前舉行動土典禮盛大開工，新案地坐擁五期與七期生活圈，以均質三房39-42坪作為定位，引領打造城市核心新穎豪宅。

泉宇建設與立穩營造協力突破重圍，一舉拿下五期重劃區最後黃金地段，整合五期東興路三段約379坪的精華土地，推出「泉宇VIVA」預售新案，豎立核心蛋黃區建築鉅作，總戶數60戶（含三戶店面），主力總價在2,200～2,900萬元。該案正式進場以來，因立足東興路生活旗艦區，享受會都心宜居繁華，擄獲區域換屋族的青睞，完工後勢必成為五期新地標。

泉宇建設推出「泉宇VIVA」，訴求從基地步行就能走到公益路美食街商圈，輕鬆享用茶六、輕井澤、鼎王、星巴克等連鎖名店的美食與咖啡，生活機能相當便利。圖/業者提供

泉宇建設董事長賴俊志表示，泉宇建設一路走來，始終如一，提供舉目可見的建築好品質，永續經營一直是泉宇的堅持。五期土地珍稀，能夠在此建築宅邸，期盼成為此區新建案標的。

泉宇建設團隊二代接班，合力打造「泉宇VIVA」建案(左起萬達麗總經理龍建人、泉宇特助賴建甫、泉宇董事長賴俊志、泉宇特助賴建廷、泉宇建設監察人陳舜智)。圖/業者提供

由於全球經濟表現不佳、市場景氣凝結、銀行貸款成數大幅縮減、購置土地價格也偏高及缺工缺料等課題瓶頸，讓新建案的推動難上加難。但「泉宇VIVA」開發整合彷彿一切都有安排，遇到的難題都可迎刃而解，想必這裡就是福地唯一之處。

中部起家之泉宇建設已經營超過25年，淬鍊多年深厚建築經驗與智慧，暨繼七期鉅作「泉宇雲鼎」之後，以危老都更方案進軍西區，使「泉宇VIVA」再次房產焦點。《平均地權條例》通過可能成為推升市中心房價的政策，加上地理位置優越，無論通勤或出遊都能從容掌握交通動脈，步行10分鐘即可到捷運文心森林公園站，兩站到市政府站，七站抵臺中高鐵站，亦有74快速道路及國道可利用，縮短跨縣市一日生活圈之距離。

此外，為鞏固居家安全，本案採用一筆箍的RC鋼筋專利綁紮工法，比傳統更緊固，並在整棟大樓基座增加水泥磅數，以及日本三和制震器，強化住家安全品質；「泉宇VIVA」訴求品味五期純粹之美，給予首購族、換屋族最好的選擇。

「泉宇VIVA」預約專線：0800-888-171