陶朱隱園、京華廣場兩案成為ESG代表性建築

眾所矚目的2023 ESG永續台灣第三屆國際高峰論壇於日前順利落幕，邀請到總統蔡英文為開幕致詞，並邀集史丹佛大學 Doerr永續發展學院院長 Arun Majumdar、經濟部政務次長曾文生、台中市市長盧秀燕、台北市副市長李四川、玉山銀行董事長黃男州、臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明、Stantec美商傑明工程總經理黃靖修等，以及威京集團主席沈慶京共同以「台灣零碳排放」、「全球ESG潮流」兩大議題交換心得並提出建言。

威京集團主席沈慶京。圖/業者提供

台中市市長盧秀燕現場分享台中市近年來對於零碳排放的成果與願景，更特別提到被CNN評選為全球九大城市新地標，具影響力的住宅地標「陶朱隱園」，以友善生態的方式打造一座都市垂直森林的住宅也因此推動建築垂直綠成為台中市調整相關法規的目標。另外台北市副市長李四川除了闡述市府團隊對於未來台北市沿襲既有的自治條例之外，更積極推動台北市未來低碳綠能城市的目標，也引用了「陶朱隱園」這座世界知名的藝術建築作為範例，特別推崇沈慶京深具遠見的理念。

國立臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明以「展望2050永續建築」為題，分享國際建築趨勢，以實績「陶朱隱園」豪宅案、「京華廣場」商辦案等作品，帶領建築業減碳風潮，李堅明強調，不要小看種一棵樹，一年可以捕捉50萬噸碳的效益，大家都應該跟著威京集團一起在建築裡陽台種樹。美商傑明（Stantec）工程顧問股份有限公司台灣分公司總經理黃靖修指出，依據聯合國的統計資料，在自然災害裡面，水是佔最高的比例。並呼籲盡速建置加強有關城市水務工程的韌性與永續，包含開發循環系統、透過修復與復育強化韌性、與水共存、安全水源保障糧食生產、科技智能與智慧、人人有水等面向，來改善以全面性大幅度的來提升用水效率，減少因為缺水對環境更大的衝擊。

京華廣場位處信義計劃區向北延伸之新興區域。圖/業者提供

威京集團主席沈慶京強調，除了感謝經濟部主管機關、台北市、台中市首長以及各界同樣關注ESG課題的學者專家們肯定「陶朱隱園」致力於城市吸碳抗暖的貢獻，同時大力疾呼全國人民應正視ESG潮流趨勢的影響，台灣地狹人稠又是以出口為導向的國家，若以外銷金額來看，恐將是人均每平方公里碳排首位，未來企業將會面臨越來越嚴格的出口條件，加上課徵碳稅碳費的高隱性成本，企業必定要具有ESG優勢才能存活下來，因此除了號召所有企業共同響應【陶朱公范蠡天下公益】的精神，落實「吸碳一小步 抗暖一大步」，讓未來更趨嚴格的綠色貸款條件之下，讓後續進駐京華廣場的企業更具有國際競爭優勢，得以永續成長、永續發展。