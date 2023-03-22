「三豐AIT」3/22正式公開 啟動內湖建案新篇章

上市櫃建商三豐建設(5514) ，民國77年成立以來，深耕大同區備受好評，去年危老指標案「三豐雲迪」，即以地段力、品牌力備受矚目，今年持續以穩健的步伐於台北市區推案，上半年公開的「三豐AIT」及積極籌備中的承德路案、南昌路案、天母天玉街案等，將為房市再添亮點！三豐建設特別於3月22日於接待中心舉行公開記者會，在地主與區域鄰里眾所期盼下正式公開，期以內湖起手式，分享品牌展望與個案特色，擦亮老字號光環再創新猷。

2023年對三豐建設別具開創性，今年度公司邁向35年，再者建築版圖揮軍內湖，跨區都更危老整合有成，首推案「三豐AIT」為品牌與開發軌跡開啟另一波高峰。三豐慧眼定址AIT特區，從大稻埕到內湖AIT，傳統富人區到國際新富區，以精品飯店規劃為訴求，領銜大師團隊訂製國際眼界，承先啟後續寫建築臻品。

都更危老資優生 互信互利創造雙贏

三豐建設以「合建、都更、危老」為主，至今累積超過2,546戶數，總建築面積358,418.31平方公尺，業界向來以大同都更王與三豐北路稱呼，可見其品牌實力深植重慶北路與大同區，同時也是高品質與收藏價值的同義詞，三豐向來專注本業蓋好房，每一個案子的成功，來自珍視地主的委託，走過半甲子就是憑藉著建築使命、誠信與以客為尊，打造「一級品牌、一級地段、一級產品」，成就名宅真價值。

AIT新富區 國際級重磅地段

「三豐AIT」座落AIT美國在台協會附近，一橋信義、南港，坐擁內湖得天獨厚的大山大水，捷運內湖站步行約8分鐘，基地位於康寧路首排約215坪，地上十層，地下三層，單層四戶雙電梯的齊質規劃，戶戶邊間方正格局，產品規劃24、32坪，挑高3米6，零虛坪低公設比，坡道平面車位，北市難得一見！三豐建設順應市場趨勢與家庭人口結構改變，特別以「趨小」、「智能」跟「輕總價」出發，讓房子變聰明，生活更從容，生活品質大大提升，好房子可以造福更多人。

「三豐AIT」建案為地上十層，地下三層，單層四戶雙電梯的規劃，戶戶邊間方正且具備坡道平面車位。圖/業者提供

【三豐AIT】都會美式生活·精品飯店寓所

24、32坪｜挑高3米6｜ Alfa Safe耐震宅

接待會館: 台北市內湖區金湖路91號

預約專線: 02-8792-3588