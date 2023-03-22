建築雙名牌深耕林⼝ 再續好評「璽來登⽇朗」開⼯動⼟

家悦建設、家泰建設為雙強建築品牌，秉持職⼈精神、堅持建造⾼品質，深獲住客們的⻘睞，並屢屢榮獲「國家建築金石⾸獎」的肯定，這次將延續過往累積下的⼝碑好評，再前進林⼝潛力地段「躍升創新特區」，規劃全新「璽來登⽇朗」力作，已於今年 2 ⽉ 20 日吉時開⼯動⼟，預計 2027 年完⼯後，⼀幢雙棟宏偉建築矗⽴在核⼼區，仿若國際雙⼦星等級的氣派景觀，刻劃⼀道最美麗的天際線。

建築雙名牌攜⼿ 前進「躍升創新特區」新富聚落

荷商半導體設備⼤廠艾司摩爾（ASML）進駐新北林⼝設廠，不僅成為在台有史以來最⼤宗投資案，更將台灣地位推升⾄國際舞台，眾⼈也將目光聚焦在工⼀重劃區閃耀地段，各界預估未來在新北市府的主導下，區段發展 5G、AI 等⾼端科技產業，和周邊媒體園區、新創園區串聯⽽成「躍升創新特區」，即將成為下個新富聚落。

未來前景可期的「躍升創新特區」旁，以家樂福為核⼼商圈，採買⽇常⽣活⽤品、或選購⽣鮮蔬果等都很便利，此外，周邊還有多處公園綠地以及運動中⼼，讓周邊住⼾在下班或假⽇閒暇之餘，也能帶⼩孩親近⾃然、運動紓壓。

「璽來登⽇朗」鄰家樂福商圈、躍升創新特區，基地在民權路⼤道旁、⾯積774坪，規劃1幢2棟建築，總共183 ⼾，地上17層、地下5層，規劃2~4 房、19~45 坪，未來完工入住後，下樓有翰林公園、明星雙語頭湖國⼩、福祿貝爾和吉得堡幼兒園，鄰近美國學校、林口國中、林口⾼中，不只享繁華商圈機能、未來發展，同時是學⾵⿍盛的⼈⽂薈萃區。

建築退縮7⽶7適時留⽩ 營造優雅綠林園道

「璽來登⽇朗」建築三⾯臨路、向後退縮7 ⽶7，享有絕佳採光條件，且樓下栽種大型原⽣種喬木，營造繁華裡的綠意氛圍，打造開放式廣場，建置優雅的綠園道保留給住客、行人更舒適的步⾏空間，讓回家的路途成為享受靜謐氛圍的絕佳路徑。

建築外觀以 ART DECO 為建築語彙精神，採崗石打造林口奢美地標，融⼊俐落線條，現代⾼貴的整體⾊系，令⼈彷若置⾝法國巴黎凡登廣場的精品建築氛圍，預計於 2027 年完⼯，已於今年 2 ⽉ 20 ⽇吉時開⼯動⼟，隨著眾⼈鏟⼟、給予祝福，各界引頸期盼圓滿完⼯⼊住。

「璽來登日朗」已於今年2 月底，正式開工動土。圖/業者提供

兩棟崗⽯宏偉雙⼦星住居 構築 60 ⽶超寬敞⾯寬

家悦建設、家泰建設精⼼規劃「璽來登⽇朗」之作， 60 ⽶超寬敞⼜氣派的⾯寬，形成區域最宏偉的建築居所，迎賓⼤廳是「⾨⾯形象」，以明亮通透的基調、和寬敞挑⾼的設計，使⽤⽯材、⽊質調來營造時尚⼜溫馨的氛圍感，成功融合美學與藝術⾵格，設計出由內⽽外的精緻五感體驗。

為了讓住⼾感受在家的美好時光，規劃迎賓⼤廳、書⾹廊道、交誼廳、親⼦童遊、多功能廳等全齡化的優質公設，精緻細膩的尺度氛圍，豐富⼜純粹，讓在家的時光，天天都能享受豐富精彩的舒⼼⾵尚。

「璽來登日朗」挑高大廳設計，並選用石材、木質調建材營造時尚的風格，本圖為3D合成⽰意，僅供參考。圖／業者提供

【璽來登⽇朗】線上預約：https://www.aesthetic-readinglife.com/

【璽來登⽇朗】動⼟精華影⽚：https://youtu.be/NQjIN5OlUpg