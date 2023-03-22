臨海工業區廠房5月16日開標

富住通商用不動產(FULL LIFE)獨家受託辦理公開標售「臨海工業區」廠房，預計於5月16日開標；本標案位於高雄市小港區大業南路，近處高雄港、高雄國際航空站、國道一號等陸海空運的交通優勢，鄰近接合大發工業區、和發產業園區及林園石化產業，等為高產值工業區環繞，待捷運延伸線、國道七號及洲際碼頭二期等重大建設陸續完成，將是全國首屈絕佳競爭力的工業區，稀有大型廠房成為全國產業矚目的焦點。

富住通商用不動產指出，台商回台投資方案108年7月1日實施「投資台灣三大方案」，截至112年2月17日，總投資2兆5億元，1,320家台商回台投資。工業地產自用需求強勁，台商回台投資方案持續發酵、中美科技角力及全球疫情推動台商在台擴廠，供應鏈聚落效益日漸成形。

高雄臨海工業區五千多坪大型廠房。圖/富住通商用不動產提供

本次辦理公開標售之標的土地面積約5,532坪，建物面積約4,303坪，另有增建及附相關設備，屬臨海工業區產一用地，建蔽率70%容積率300%，區內有附設汙水處理，此標的是工業區內少有大型基地釋出，原有廠房可供直接生產使用，適合金屬製造、電子零組件、食品、生技等相關產業進駐，近年來高雄大型工業地越來越稀有，成交量逐年提升、價格屢創新高，國際大廠陸續投資高雄的當下，釋出本標的實屬難得。

富住通商用不動產認為，本案自公告後詢問度極高，稀有釋出5千坪以上大型工業廠區，鄰近接合工業區聚落及交通運輸優勢，顯然已成為指標個案，有需求產業請把握機會進行評估，相信絕對是產業設廠的首選。依當今營建成本、鋼鐵原物料成本節節攀升，扣除建物成本，單看土地價值本標案標售底價遠低於市場相當具有吸引力，歡迎有意投標者洽詢申購投標文件。 相關標售資訊請參閱富住通商用不動產官方網站(https://www.0211.com.tw/)或洽標售單位(許值瑋0937-313356)。