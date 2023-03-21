逢甲大學建築專業學院宋玉真老師榮獲美國MUSE設計獎銀獎

逢甲大學建築專業學院宋玉真老師以「The Church東興禮拜堂」拿下美國繆思設計大獎MUSE Design Awards銀獎殊榮。2022年初台中市東興禮拜堂正值籌設新堂，具備建築設計專業又是東興會友的宋老師，義不容辭地全程投入教會設計，也在楊凱校友（110級碩士班畢業）協助設計與施工下完成。

繆思設計大獎由美國國際設計獎項協會（IAA）主辦，在國際創意設計領域深具影響力。此次獲獎的台中市東興禮拜堂，原是一處約180坪二十年以上的舊辦公大樓。要改建它的挑戰是：如何在天花板不高的舊玻璃帷幕牆大樓中，突破各種侷限，去創造一個聖潔、明亮，充滿教會意義，並且又要在功能上滿足教會各種使用的需求的場所。

入口接待大廳，在收納櫃與書櫃之間，置入十二根300公分高的條燈光束，並列在端景十字架的兩側，代表耶穌的十二使徒，也讓入口軸向的天花直通縱深，呈現出無限延伸的氛圍。圖／逢甲大學提供

宋老師應用符號學理論，根據基督教教義和聖經故事，以空間符號重新詮釋當代城市中的教堂空間。例如：會堂主牆採用實木格柵，由七根光束和一個鏤空十字組成。七根光束代表聖經中的七座金燈台，而七在聖經中也是經常出現的完全的數字。雖然沒有傳統教堂的富麗堂皇，卻在極簡中自然呈現虔敬的場所精神。圍繞在主會堂之外，縱軸廊道上有許多的教室，禮拜天可供主日學與小組聚會使用，週間也提供會友安靜或小聚；橫軸上除了接待大廳外，也連通教會辦公室與開放式的吧檯廚房。教堂整體，在材料上以樸實的原木為主，追求無粧容的純淨感，搭配純白色，也大量使用自然光和人造光，使空間線條簡潔明亮，並打造出城市中供心靈休憩又充滿意義的教堂空間。

宋老師表示，符號學原本是她建議楊凱校友在碩士論文中應用的方法論，沒想到在碩士論文指導完成後，因為東興禮拜堂的設計，意外又開心地可以在室內設計中去操作實踐空間符號。更沒想到的是：完成設計後，竟然驚喜地獲MUSE銀獎。她開心的說：「在至高之處，榮耀歸於神！在地上，平安臨到他所喜悅的人！」