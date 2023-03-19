ESG不動產永續國際趨勢論壇暨GRESB頒獎典禮盛大登場

日前2023年03月16日舉辦之「ESG 不動產永續國際趨勢論壇暨GRESB頒獎典禮」 ，透過全球房地產永續基準指標（Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB）官方代表、台灣社會影響力研究院及易境永續進行專題講座與聯合高峰論壇，協助國內不動產從業人員了解當今國際趨勢與做法，促使提升國內企業對接國外 ESG 評估標準之能力，並為 2022 年度參與 GRESB 榮獲最高五星等級的鼎越開發頒獎。

隨著氣候危機衝擊，國內外相關政策與供應鏈要求相繼而來，越來越多企業與投資機構將 ESG 作為評鑑整體企業經營的指標，身為不動產相關產業如何打造能全面客觀呈現 ESG 的韌性企業成為脫穎而出的關鍵。成功大學能源科技策略研究中心特聘教授江哲銘指出，目前市場現況大多都以E（環境）與G（治理）為趨勢，在S（社會）方面的表現較不顯著，於2009年成立的全球房地產永續基準指標（Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB）率先聯合國宣布SDGs之前提供房地產相關企業完備的ESG策略方向，並提供資本市場標準化和經驗證的ESG數據資料，使投資者可清晰了解各企業在永續發展方面的投入和成就。

長期推動與建構國際永續發展影響力實踐標準的台灣社會影響力研究院，自 2017 年開始以聯合國開發計劃署（UNDP）建構的框架下，從社會運動價值、ESG 再到 SDGs，論壇中理事長吳嘉沅提到，「什麼是影響力？為了永續經營並對永續發展目標做出積極貢獻，我們需要管理組織作為對人類和地球的影響」完整釐清國際永續目標建立的進程與方法，創造使利害關係人共同語言和共同目標，做出行動和決策，導致人與地球的改變。

左為威京總部集團主席特助兼鼎越開發 、執行副總 張嘉文，右為GRESB 亞太商務發展董事 Business Development Director Trey Archer 陳睿，GRESB頒獎合影。圖/主辦單位提供

GRESB 亞洲首席代表 Yvonne Huang 黃欣鳳為以投資者為本的 GRESB 作梳理，指出 GRESB於全球不同地區、投資工具和財產類型間是一致的標準，且與國際報告標準架構對接。其中更以新加玻案例分享到全球前八大不動產開發 Capitaland 透過 GRESB 五星評級成功向銀行貸到5億星幣，創下當時新國最大綠色經融貸款紀錄。清楚講述 GRESB 作為融資方與資產管理者溝通工具，國際金融業對於 GRESB 的重視以及企業如何透過 GRESB 達成融資優勢。

作為台灣第一個參與並榮獲 GRESB 最高五星等級的企業，鼎越開發從 GRESB 亞太商務發展董事 Trey Archer 陳睿接獲五星評級證書，鼎越開發執行副總張嘉文期以 GRESB 帶給同仁與租戶更良好的工作環境，並協助將來進駐的企業實踐永續責任。

而率先台灣業界成功輔導首件 GRESB 案例的易境永續設計顧問執行長何宗翰更進一步分享鼎越開發案例，以不同面向的思考來客製化制定與整合 ESG 發展策略，並補充於執行 GRESB 的過程中導入的企業可獲得的益處，協助落實企業社會責任，並有效地實現永續與節能目標，打造健康永續的人居環境與生活型態。永續不只是完成一份報告書，更需要制定全方位策略，落實管理，達成永續經營，進而影響全球，締造整體價值。