落實節能低碳 馬稠後智慧園區動工

繼馬稠後產業園區後期開發案在2019年動土開工後，今日也舉行開工啟動典禮，由總統府秘書長林佳龍主持下隆重舉行，包括：立法院委員陳歐珀、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達等貴賓皆親自出席。將提供廠商一個以智慧製造應用為主軸，規劃結合AI、大數據分析、IOT物聯網、自動化、5G應用等工業技術數位化的示範場域，讓園區廠商透過新型態綠色智慧生產園區，如智慧永續、智慧治理與智慧管理平台的系統等建置，藉以實現數位國家、智慧城市的目標。

由英威康科技、樺康智雲和佳研智聯共同建置的馬稠後智慧園區，除了打造地下化公共管線、道路系統、無線網路、空氣與水質監測、智慧桿佈建路燈等公共設施，軟體部分也導入智慧建築雲端平台，結合物聯網技術與物業管理系統。林佳龍指出，嘉義縣政府建置馬稠後產業園區，中央也加碼85億元經費打造鄰近嘉義高鐵特區的「嘉義科學園區」，並以發展智慧農業、精準健康及智慧載具為軸心。此外，中央也協助推動設置了「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，未來嘉義縣將成為全台灣集合研發、製造、測試完整的無人機產業聚落，業者可充分運用在地資源，於嘉義科學園區進行研發，把量產的任務放在馬稠後產業園區，讓嘉義的產業結構全面轉型，「農工大縣」發展又往前邁進了一步。

嘉義縣長翁章梁表示，廣達343公頃的馬稠後後期產業園區開發，在108年12月10日由總統蔡英文主持動土開工後，目前園區公共設施工程積極的展開施工，招商坵塊標售率也高達98%，已有97家廠商標購土地，並陸續辦理交地中，剩下四筆的坵塊，目前刻正辦理公告標售，園區預計在2025年底開發完成。馬稠後後期產業園區規畫二大主軸，分別為智慧健康照護園區、智慧機械園區，為配合嘉義科學園區的設置與未來智慧城市的推動，嘉義縣也啟動了運用發展智慧園區計畫，包括了環境監測、智慧管理與安全環境系統等。

完工後，屆時將運用先進的資通訊通信技術，蒐集園區資訊並進行即時處理與經營，涵蓋範圍包含設備自動化、環境與公共設施即時監測、異常狀況預警、發展共用資訊平台、能源智慧化管理等，達成提高園區產能、企業競爭力與資源效能最佳化。