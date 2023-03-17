產業齊聚支撐房市 這區成移居客新歡

林口作為串聯雙北與桃園產業廊帶的核心樞紐，鄰近中山高速公路、機場捷運和台北港等地理優勢，伴隨105號市道拓寬與林口交流道改善工程等交通利多，加上近年開發題材豐富，吸引大型企業爭相進駐。其中荷蘭半導體大廠艾司摩爾（ASML）宣布投資300億進駐工一市地重劃區，區域討論度更是居高不下，豐富的產業聚落與新穎的城市規劃，吸引不少就業與自住族群的關注。

林口工一產專區示意圖。圖/新北城鄉局提供

綜觀林口整體環境，擁有新穎的街道規劃，區域內公園與綠地綠覆率高達60%，生活機能佳，商圈林立更設有三井Outlet等大型賣場、並有多所小學及國際學校，學區資源豐富，且房價相比雙北蛋黃區較為實惠，根據民政局資料統計，2022年11月林口區平均年齡只有38.8歲，相比整個新北市平均年齡43歲年輕了4歲之多，也顯示林口擁有的多項宜居優勢，獲得多數年輕購屋族認同。

林口區域內公園林立且綠地豐富環境令人嚮往。圖/ 新北城鄉局提供

由知名的建設品牌「森聯機構」近期所推出的「森聯上上謙」基地就位該區域的燙金路段，一推出便備受矚目。「森聯上上謙」的已購客表示，除了相中林口整體生活機能完善、街道規劃宛如置身國際都市外，座落於靜謐的環境且擁有良好的棟距視野是購入的一大誘因，透過步行即可抵達知名學區頭湖雙語國小，孩子能睡飽再上學。此外，不論是日常採買方便外，透過大眾運輸與交流道系統，前往北市也省下不少時間成本，為區域內罕見的同時具備學區、交通、生活機能等優勢，幾乎滿足自住需求全方面優勢。

「森聯上上謙」規劃24層樓高摩天地標。圖/森聯提供

「森聯機構」在廣闊的千坪基地上，打造24層樓高摩天地標「森聯上上謙」，設有25米室外游泳池及多項飯店級的全齡化公設，讓回家成為一種享受。規劃19~39坪、2~3房，格局規劃上優先考量方正以及坪效使用。建材的部分，採用防潮石膏磚隔間牆，外觀平整外兼具耐震、高防火防潮、高隔音等特質；日本昭和氣密窗搭配5+5mm的Low-E玻璃，能阻隔熱對流與熱傳導達到冬暖夏涼，擁有良好的節能效果，其他貼心建材如：長庚活水、瑞典吸氣閥、櫻花廚具三機、微烤爐、TOTO智慧馬桶等，貼近購屋族的心，創造優質的住家品質與價值