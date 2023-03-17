捷運永安市場站旁「欣聯和心」 首購新案超吸睛

萬物皆漲，房租也連年攀升，購屋自住比萬年租屋更划算，既能避險理財，又能抗通膨保值，放眼望去雙和地區罕有新案，但近期捷運永安市場站旁、鄰「都市綠肺」四號公園，欣聯建設推出區域少有大基地預售案「欣聯和心」規劃23~36坪、2~3房精品宅，引起各界關注。

「欣聯和心」位雙和交通軸線上，和北市一橋之隔，散步3分鐘抵達捷運永安市場站，捷運兩站入北市，鄰國道中和交流道、64線、水源快速道路，聯外接軌北市中正、大安區，迅速串連兩地生活圈。

雙和地區寸土寸金，住宅要能鄰「都市綠肺」難上加難，但「欣聯和心」鄰近四號公園、河堤公園、雙和公園，附近空氣品質佳，且適合居民下班後運動、假日漫步休憩的好地點。

附近有永安市場、枋寮市場、智光黃昏市場、廟口商圈等，沿街兩側賣場商家林立，日常採買、選購生鮮蔬果不成問題，沿線多班公車往返北市，房價僅北市古亭一半價，吸引北市自住客或租屋族定居。

此外，周邊有充足教育資源，如中和國小、漳和國中、明星學校南山中學、國立臺灣圖書館等，孩子上學和教育無需遠求，就近即能滿足，並且臨雙和醫院、永和耕莘醫院等醫療院所，便於就診或醫療照護的銀髮族群們。

「欣聯和心」預售新案緊鄰四號公園、河堤公園、雙和公園，成為居民運動休憩的好地點。圖／業者提供

「欣聯和心」捷運旁絕版390坪大基地、規劃地上13層、地下3層，住宅92戶、店面5戶，規劃2-3房、23-36坪，打造繁都地段罕有的空中花園，規劃公設大廳、交誼廳、閱覽室、健身房等實用的舒壓空間，深受自住客的青睞。

值得一提的是，「欣聯和心」規劃23坪、2+1房，為當地市場稀有物件，不僅超高坪效、規劃1.5套衛浴設計，客廳寬敞度足以擺放雙門冰箱，格局通風、採光也絲毫不馬乎，主客臥皆有開窗，冷氣室外機有獨立擺放空間，不影響工作陽台的使用。

現場銷售顧問表示，「欣聯和心」的地段、交通、機能、教育資源具無可取代性，而從建築規劃到選用建材也都是保值與增值的潛力原因之一，如選擇防疫建材、單層排氣、電梯殺菌機、Studor吸氣閥等規劃，並在市中心頂樓規劃一處空中花園，讓住戶出門即是捷運、回家能夠盡情放鬆。

【欣聯和心】預約專線：02-89211234，接待會館：新北市中和區中和路298號。

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