帶動土城清水區域願景 德佑建設精築崗石地標

位居北二高黃金線，土城區近年話題不斷，尤其金城暫緩重劃區內價值水漲船高，比鄰在旁的清水家樂福商圈發展更早、生活機能更加完熟，同樣搭上未來捷運萬大線以及土城司法園區等建設利多，散步的距離即可同享金城重劃內長庚土城醫院、土城運動中心、司法園區等增值願景，受到暫緩區內節節攀升的房價推擠下，清水商圈以更優渥的生活氛圍、更親民的入手門檻吸引板橋、中永和等二高沿線區域客換屋入主。

呼應新北市「2030願景計畫」，土城司法園區、塭仔圳、板橋新板等特區將串接成三心三線微笑曲線，推動高科技永續低污染產業經濟鏈，如頂埔工業園區轉型立體科技園區，串連周邊遠東通訊園區內Google、Amazon等雲端智慧科技總部，土城將蛻變亞洲矽谷之心，高端就業人潮不斷湧進，居住需求不僅提升，環境品質更加要求。土城市心將複製美國聖荷西科技村，成為代表新北的首善之城。

位於北二高黃金線上，交通四通八達。圖／業者提供

清水商圈不僅位於土城核心地段，周邊交通便捷， 享有現成的清水國小、廣福國小、土城國小等成熟學區，區域認同度高、可開發素地十分稀有，讓想住進土城市中心的人潮不減，推案熱銷已成常態。





清水國小散步就到。（圖／業者提供

「德佑建設」以守護家園為初衷，製造安心建材起家。雖為新生代建設品牌，但擁有國際商貿數十年閱歷，重視誠信與勇於承諾的「德佑建設」十分看好清水商圈生活願景發展，首案「慕軒」將於土城家樂福旁推出，期許以職人工藝推升居住品質，並以精雕細琢的規劃創造城市亮點，將顛覆消費者對生活的想像。

【德佑慕軒】土城市心 萬中選一

清水國小散步就到・家樂福旁1~3房

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