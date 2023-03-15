ESG商辦不是「口號」 京華廣場就是「答案」
鼎越開發先前推出「京華廣場頂級商辦園區」，榮獲2022年全球房地產可持續性基準(GRESB)評選為「全球業界領導者-綜合物業發展類別」五星評等，取得全台第一座獲得此殊榮的頂級商辦園區，更躍居亞洲第二名，近期大家才開始正視ESG建築，京華廣場頂級商辦園區早已成為台灣ESG建築的領先指標，ESG商辦不是「口號」 京華廣場就是「答案」！
GRESB亞太商務發展董事陳睿及亞洲首席代表黃欣鳳也特別安排台灣行程，日前親自拜訪威京總部集團主席沈慶京。鼎越開發以公司管理佔30%的總評分及「京華廣場頂級商辦園區」建築設計佔70%的總評分，榮獲台灣第一的「綜合物業發展」類別GRESB五星認證，期許其他開發商正視ESG永續開發及企業治理的重要性。威京總部集團主席沈慶京指出，因應氣候如重力加速度般惡化，「京華廣場頂級商辦園區」承襲陶朱隱園精神，以高樓層陽台層層種樹為核心概念，落實吸碳一小步，抗暖一大步之外，未來將取得五大認證標章，(LEED能源與環境設計領導認證白金級、WELL健康建築標準™白金級、智慧建築鑽石級、綠建築鑽石級、耐震標章)，整個辦公場域都採以挑高無柱的設計，一覽陽台綠景，綠植遮蔽陽光還可以有效降溫，企業也可以減少使用空調，達到節能減碳的效果。
鼎越開發執行副總張嘉文表示，「京華廣場頂級商辦園區」設計階段即導入BIM建築資訊模型，提高生產效率、縮短工期，最大範圍內實現資源合理運用，大幅減少施工期的排碳量；同時結合FM設施管理，打造房地產科技(PropTech)新觀念，結合5G和AIoT技術，達到智能化科技物業暨資產管理，將「科技」及「人性」完美結合，導入ESG永續發展策略，鏈結綠色金融生態系，以空間3D建築資訊化系統，挹注頂級商辦園區的綠色營運，建立能源管理到數位管理平台，前瞻導入BIM建築資訊模型，對未來淨零碳排服務做好準備。
張嘉文強調，企業必須留得住人才維持有效的競爭力，「京華廣場頂級商辦園區」規劃三座不同高度的空中浮島花園，及綠意盎然的三米深大陽台，讓各級工作同仁都能擁有舒適的上班環境，實踐高端人才嚮往多元綠境空間的健康建築，並退縮至少12米，設有雙排樹，其中有自行車道和人行道，以及認養近2,500坪公園，讓進駐的企業和鄰里都有友善、共好的環境，共同打造健康幸福城市。這是為企業佈局未來十年、實踐ESG真實存在的頂級商辦園區，給未來進駐企業實踐永續發展責任，積極種樹、吸碳抗暖、節能減碳，將美化城市景觀，共同為守護地球而努力，一起邁向美好城市新紀元。