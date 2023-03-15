ESG商辦不是「口號」 京華廣場就是「答案」

京華廣場頂級商辦園區榮獲全球房地產可持續性基準綜合物業發展類別，台灣第一、亞洲第二的五星評等。圖/業者提供
京華廣場頂級商辦園區榮獲全球房地產可持續性基準綜合物業發展類別，台灣第一、亞洲第二的五星評等。圖/業者提供

鼎越開發先前推出「京華廣場頂級商辦園區」，榮獲2022年全球房地產可持續性基準(GRESB)評選為「全球業界領導者-綜合物業發展類別」五星評等，取得全台第一座獲得此殊榮的頂級商辦園區，更躍居亞洲第二名，近期大家才開始正視ESG建築，京華廣場頂級商辦園區早已成為台灣ESG建築的領先指標，ESG商辦不是「口號」 京華廣場就是「答案」！

GRESB亞太商務發展董事陳睿及亞洲首席代表黃欣鳳也特別安排台灣行程，日前親自拜訪威京總部集團主席沈慶京。鼎越開發以公司管理佔30%的總評分及「京華廣場頂級商辦園區」建築設計佔70%的總評分，榮獲台灣第一的「綜合物業發展」類別GRESB五星認證，期許其他開發商正視ESG永續開發及企業治理的重要性。威京總部集團主席沈慶京指出，因應氣候如重力加速度般惡化，「京華廣場頂級商辦園區」承襲陶朱隱園精神，以高樓層陽台層層種樹為核心概念，落實吸碳一小步，抗暖一大步之外，未來將取得五大認證標章，(LEED能源與環境設計領導認證白金級、WELL健康建築標準™白金級、智慧建築鑽石級、綠建築鑽石級、耐震標章)，整個辦公場域都採以挑高無柱的設計，一覽陽台綠景，綠植遮蔽陽光還可以有效降溫，企業也可以減少使用空調，達到節能減碳的效果。

鼎越開發執行副總張嘉文表示，「京華廣場頂級商辦園區」設計階段即導入BIM建築資訊模型，提高生產效率、縮短工期，最大範圍內實現資源合理運用，大幅減少施工期的排碳量；同時結合FM設施管理，打造房地產科技(PropTech)新觀念，結合5G和AIoT技術，達到智能化科技物業暨資產管理，將「科技」及「人性」完美結合，導入ESG永續發展策略，鏈結綠色金融生態系，以空間3D建築資訊化系統，挹注頂級商辦園區的綠色營運，建立能源管理到數位管理平台，前瞻導入BIM建築資訊模型，對未來淨零碳排服務做好準備。

張嘉文強調企業必須留得住人才維持有效的競爭力，「京華廣場頂級商辦園區」規劃三座不同高度的空中浮島花園，及綠意盎然的三米深大陽台，讓各級工作同仁都能擁有舒適的上班環境，實踐高端人才嚮往多元綠境空間的健康建築，並退縮至少12米，設有雙排樹，其中有自行車道和人行道，以及認養近2,500坪公園，讓進駐的企業和鄰里都有友善、共好的環境，共同打造健康幸福城市。這是為企業佈局未來十年、實踐ESG真實存在的頂級商辦園區，給未來進駐企業實踐永續發展責任，積極種樹、吸碳抗暖、節能減碳，將美化城市景觀，共同為守護地球而努力，一起邁向美好城市新紀元。

文 江偉琳

工商時報