遠雄九五迎2兆股利資金行情

副都心最高摩天成屋豪宅案「遠雄九五」，僅餘最後釋出的17戶，加上「中悦檀悦」，總供給量不到50戶，對市場供需敏感的高資產族群，也預見了副都心2大指標成屋豪宅在「絕對稀有性」下將「供不應求」，在去年到今年第一季受升息、平均地權修法影響趨於冷靜的房市氣氛下，近兩年賞過屋的豪宅回籠客，在股利配發與企業獲利加持下，開始謀定後動，尋覓將部分動產轉成不動產，藉由存房、買進蛋黃地段的資產配置策略來對抗通膨。

據法人圈最新預估，上市櫃企業2022年獲利有望創造4兆元新高，以六成多配息率估算後，今年三、四月將有2兆元以上的現金股利到股票族手上，大股東、大戶、中實戶更因此握有滿手現金，地產業者也看好這波現金股利的資金行情可以「由股轉房」，六都蛋黃區成屋豪宅最有望受惠，其中新北副都心因為商辦推案潮，將創造大批極具潛力的「新買主」。

新莊知識產業園區一棟棟蓋起來，光是近年積極在副都心推商辦案的中悅，手上就有4、500億A辦案量、約4千個單位在未來5至7年內要在市場釋出，意味著至少有千位企業主進到副都心，這群人在考量「通膨因素」後，置產傾向營建成本已經固定、不會持續飆漲浮動、且地段與房價有機會搭通膨享受增值的「成屋豪宅」，放眼副都心，能滿足企業主族群置產需求的唯獨「遠雄九五」與「中悦壇悦」兩大豪宅案。

副都心地標豪宅案「遠雄九五」大廳實景。圖/業者提供

副都心地標豪宅案「遠雄九五」以42層樓高傲視全新北 ，2022年締造出12戶交易紀錄，目前可售戶別為25樓以上的高樓層景觀戶，單戶面積達180-198坪，每戶要價約1.5億。建築業者也補充，近年房市在受疫情影響爆發的通膨壓力下，預售新案開價把營建成本上漲風險都預估進去，另一方面也有業者透過降成本、降建材規格來hold住價格，這也讓堅持用最高規格來蓋副都心最高摩天豪宅的「遠雄九五」，獲得這波由股轉房的資金行情青睞。