獲MIT微笑標章與風光Ai窗淨零一起GO

「風光Ai窗」精品窗榮獲臺灣製產品MIT微笑標章驗證，驗證內涵包括臺灣製原產地認定及產品品質驗證，通過驗證由經濟部工業局授予臺灣製MIT微笑標章。「風光Ai窗」以打造人類宜居環境為理念，致力降低碳排放量，善盡企業公民責任，選用低碳環保材料，生產環境力求在地化與節能減碳，達到淨零碳排為目標，榮獲MIT微笑標章的友善品牌。

「風光Ai窗」是專為台灣氣候研發的MIT智能之窗，結合現代科技，突破建材機能思維，從流體力學、結構力學、科藝工學到時尚美學，全方位進化革新。風光Ai窗近日更榮獲「台灣製產品MIT微笑標章」，除了強調台灣製造外，更提升國產鋁門窗的可靠品質。提供各建案適宜方案，豪宅指定建商御用的精品鋁門窗，不僅遮風擋雨、抗噪淨音，並有永續環境的綠色意識，創造最宜人的健康微環境。

「風光Ai窗」目前共有2家展示門市，去年9月於台中七期新市政重劃區TIGER CITY購物中心成立首座旗艦店門市，第2間專櫃門市登陸受到世界矚目的半山夢工廠，現場讓民眾親身體驗「風光Ai窗」微氣候極地實驗及MIT友善節能窗的魅力。

■台中TIGER CITY購物中心 風雨實驗旗艦店■

1/21（六）除夕 ❙ 營業時間：11:00-17:00

1/22（日）～1/28（六）初一到初七 ❙ 營業時間：10:30-23:00

1/29（日）初八 ❙ 營業時間：10:30-22:00

■南投樹德半山夢工廠 風雨實驗專櫃■

1/21（六）除夕當日休館

1/22（日）～1/30（一）初一到初九 ❙ 營業時間：10:00-18:00

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