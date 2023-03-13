南線站穩200萬 南港百萬單價吸置產客

捷運板南線貫穿東區、信義計畫區、南港經貿園區，串起北市核心商圈，被市場譽為黃金軸線，素地向來稀少、罕有新推案，今年躍升為百年一遇的房市精華戰區，包括「台北之星Diamond Towers」、「連雲玥恒」、「鑄慕」等東區指標建案將接續登場，市場推估每坪200萬元將成為地板價，相較之下，每坪百萬元起的南港以將近1/2價成為台北板南線精華商圈房價凹陷區。

日勝生集團推出的「鑄慕」鄰國父紀念館站，市場推估每坪200萬元將成為地板價。圖/業者提供

台北市捷運板南線自忠孝新生站至市政府站貫穿東區、信義計畫區，沿線素地稀有，釋出推案相當罕見，591房屋交易網副主任畢務潔分析，自忠孝新生至國父紀念館站4站之間，今年一口氣有「台北之星Diamond Towers」、「連雲玥恒」、「鑄慕」、「永陞忠孝新生案」等指標案進場，接下來還有「富邦忠孝懷生公辦都更案」醞釀中，推案之熱鬧可說是百年一遇，每坪單價200萬元將成為地板價，沿線推案皆坐穩200萬俱樂部寶座。

「連雲玥恒」基地鄰近捷運忠孝復興站。圖/業者提供

觀察捷運板南線精華商圈房價，由忠孝新生、忠孝復興2大雙捷運站串起的東區生活圈地板價站穩每坪200萬，而與忠孝復興同樣為板南線、文湖線共構站的南港展覽館站，擁同樣的交通利多優勢，還享東區門戶計畫利多，包括漢來集團「漢來鬱金香酒店」、大型區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport等建設將逐步到位，每坪單價去年就站穩百萬大關，增值前景更具未來性，成為置產客趨之若鶩的房價凹陷區。

由於立地條件精華，捷運南港展覽館站推案也相當稀有，觀察步行3分鐘內的線上捷運宅推案僅有出站即到家的「全陽馥」，規劃18~42坪、1+1~3房，共164戶住家與10戶店面，主打南港輕豪宅，每坪均價116萬元，目前實價登錄已有31筆揭露交易，最高單價來到123萬元。由於產品選擇多元，每戶總價2,100萬元起，從首購、首換至5,200萬元換屋型產品皆有，吸引南軟、內科新貴與企業主目光，近來掀起搶購熱潮。

「全陽馥」緊鄰捷運南港展覽館站，目前實價登錄已有31筆揭露交易，最高單價來到123萬元。圖/業者提供

市場分析，雙捷運南港展覽館站5站至信義計畫區、7站至東區，車行10~15分鐘即可省下1/2房價，且重大建設逐步成形，相較發展已飽和的東區200萬元地板價，南港展覽館站更有無限的發展前景與未來性，房市專家建議想在南港展覽館站覓屋的購屋族，應選擇緊鄰重大建設之推案，如到站就到家捷運宅規劃，富建設利多、房價支撐力強，未來較有機會享增值效益。