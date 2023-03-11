漢源實業「易安特系統模板」歡度10週年慶

漢源實業(股)公司於2013年推動「易安特系統模板」工法於台灣市場，商品運用在營建市場已滿10年，3月10日於台中烏日高鐵站旁的臻愛會館，舉辦創業10周年廠慶暨新產品發表會，邀請全國各大營造公司及施工廠商 ，建築界貴賓雲集 。

漢源實業「易安特系統模板」為綠能複合材料系統模板，獲得「台灣建築中心」認證為優良新工法，可以大幅降低施工技術門檻，並有效解決營造業碳排放的問題，符合環保、省工、安全營造綠能建築工法，已歷練多種工程實務如：土建工程、別墅、廠辦、集合住宅大樓、公共工程等案例，累積百萬餘平方米施工量體，工程實績遍布台灣全島與離島等地區。

林滄裕董事長(圖中)向來賓介紹「易安特系統模板」。圖/業者提供

易安特模板為複合材料，採玻璃纖維與聚丙烯合模壓製成，通過耐燃UL94試驗，不助燃、不自燃，並透過SGS、TAF試驗室測測材料特性，具備耐撞擊、耐折彎、強度高、無毒等特性、且材料本身100%環保可回收，工地廢料少、減少廢物清運成本。

「易安特系統模板」工法，在台灣歷經10餘年的市場淬鍊，營運年年成長，2022年漢源實業營運相較前一年逾兩位數成長，全年繳出亮眼成績單。在漢源實業歡渡10週年慶之餘，董事長林滄裕更宣佈重大利多，凡向漢源購買或租賃「易安特系統模板」廠商，將無償提供「嵌補式模板」租賃使用，協助客戶達到更有效率及更完整的模板施工工藝。

同時漢源實業致力（Envionmental環境/Social社會/Governance 公司治理ESG）永續投資，同時發表8項規格產品，該款系統模板採回收料製造，完全由MIT台灣製造，在地生產減少長途運輸符合循環經濟與綠色環保等方向。

林滄裕董事長指出，「易安特系統模板」模板工法，在台灣已達到產業經濟規模，透過漢源垂直整合、成功在地化生產，使用50%至100%回收料製造，從原產品具有降低碳放量90%，配合回收料與在地生產後估計可提高至95%，達到減碳、環保及循環經濟的目標，為地球及企業永發展盡一份心力。