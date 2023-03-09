建築師姚仁喜談「建築的創新」

台灣知名建築師、美國建築師協會榮譽院士姚仁喜，執業近40年，作品深獲國內外建築獎肯定，他所創始的姚仁喜｜大元建築工場，更是兩岸首屈一指的建築事務所，在臺中市建築經營協會邀請下，以「建築的創新」為題，於三月份大師講座中暢談台灣30年來建築發展，並展望未來。

3月9日台中市建築經營協會舉辦的大師講座，請來建築師姚仁喜，整場爆滿湧進500多建築相關人士前往朝聖聆聽，姚仁喜開玩笑說：那麼多人來聽講，可見得房市景氣不太好！

他開心看見台中城市的進步，不論是建築的進步程度和品質都已經是個國際城市，只是在如何在人的住宅生活上更好呢？一是要定義什麼是好，他以台灣住宅和日本住宅來比喻，日本住宅空間雖然小，但是他們把生活想的很透徹，幾乎是帶著一支牙刷就能入住，他談到鞋櫃，日本人會將鞋櫃設計通風；洗澡間和馬通是分開的，馬桶有專門的廁所，全戶會有一個浴室，有淋浴和浴缸，還有洗衣機，日本人享受泡澡要有儀式感，日本人會將身體洗乾淨後泡澡，他們的浴缸有熱水循環設計，即使好幾個家人輪流泡澡水還是熱的，達到環保和節能，洗衣機設計在浴室是合理的，因為脫掉衣服就放入洗衣機，但看台灣的洗衣機通常在後陽台，需要經過客餐廳、廚房才到後陽台，這些都值得我們去深思生活的情境，如何透過設計提升生活品質，是很好玩的！圖／王妙琴

姚仁喜建築師於1975年畢業於東海大學建築系，1978年獲得美國加州大學柏克萊分校建築碩士，2014年獲頒美國建築師協會（ＡＩＡ）「榮譽院士」，作品在國際間獲高度重視，評論盛讚他：「利用建築元素的創作，具體掌握了人類情感與生命狀態、文化語境與歷史涵構、場所精神與人性尺度，充分彰顯了他的人文精神。他以來自東方的美學與心靈的涵養，以素材、造型與自然光的交互輝映，加上高度的創意與專業的執行力，建築因而盈溢詩意」，如農禪寺（水月道場）、蘭陽博物館、故宮南院、烏鎮大劇院等均為享譽國際的建築案例。

臺中市建築經營協會理事長連智民指出，今年協會主軸為品牌打造，陸續邀請各產業界的佼佼者、台灣之光來分享，姚仁喜建築師就是建築界的台灣之光，透過他的成就與成長軌跡，相信能給會員眾多啟發，一起往「品牌建築、品牌台灣」的目標努力。

姚仁喜｜大元建築工場設立於台北、上海兩地，作品遍及大中華地區，於美國、歐洲與南亞亦有設計建案，團隊多年的作品包括文化、企業、商業、旅館、音樂廳/劇院、交通、教育、住宅、宗教、都市設計等類別之大型規劃設計項目，展現姚建築師的創新與包容性，也因其豐富與多樣貌的呈現，經常受邀國際建築雜誌及專業期刊的專訪；並多次參加義大利威尼斯建築雙年展及其他國際建築展，也於2016年受邀於上海當代藝術館展出「內境．外象」個人展。