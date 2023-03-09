建築師姚仁喜談「建築的創新」
台灣知名建築師、美國建築師協會榮譽院士姚仁喜，執業近40年，作品深獲國內外建築獎肯定，他所創始的姚仁喜｜大元建築工場，更是兩岸首屈一指的建築事務所，在臺中市建築經營協會邀請下，以「建築的創新」為題，於三月份大師講座中暢談台灣30年來建築發展，並展望未來。
姚仁喜建築師於1975年畢業於東海大學建築系，1978年獲得美國加州大學柏克萊分校建築碩士，2014年獲頒美國建築師協會（ＡＩＡ）「榮譽院士」，作品在國際間獲高度重視，評論盛讚他：「利用建築元素的創作，具體掌握了人類情感與生命狀態、文化語境與歷史涵構、場所精神與人性尺度，充分彰顯了他的人文精神。他以來自東方的美學與心靈的涵養，以素材、造型與自然光的交互輝映，加上高度的創意與專業的執行力，建築因而盈溢詩意」，如農禪寺（水月道場）、蘭陽博物館、故宮南院、烏鎮大劇院等均為享譽國際的建築案例。
臺中市建築經營協會理事長連智民指出，今年協會主軸為品牌打造，陸續邀請各產業界的佼佼者、台灣之光來分享，姚仁喜建築師就是建築界的台灣之光，透過他的成就與成長軌跡，相信能給會員眾多啟發，一起往「品牌建築、品牌台灣」的目標努力。
姚仁喜｜大元建築工場設立於台北、上海兩地，作品遍及大中華地區，於美國、歐洲與南亞亦有設計建案，團隊多年的作品包括文化、企業、商業、旅館、音樂廳/劇院、交通、教育、住宅、宗教、都市設計等類別之大型規劃設計項目，展現姚建築師的創新與包容性，也因其豐富與多樣貌的呈現，經常受邀國際建築雜誌及專業期刊的專訪；並多次參加義大利威尼斯建築雙年展及其他國際建築展，也於2016年受邀於上海當代藝術館展出「內境．外象」個人展。