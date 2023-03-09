中捷運量連兩月破百萬人 捷運宅成焦點

台中捷運為何如此快速達成運量高成長期？展現出極強爆發力，於2023年1月及2022年12月的單月運量紛紛打破百萬人，下來到105.7萬及101.7萬人次的最高紀錄，運量並持續攀昇中。

隨著中捷運量呈現猛爆性成長，高鐵台中站111年12月份進出人次已飆破209萬，其中透過台中捷運高鐵台中站的進出人次為40萬人，也就是說有越來越多人使用台中捷運轉乘高鐵，作為通勤工具。大慶站運量已達30萬人次足見大慶高鐵商務往來頻繁，超越市政府站，自從台中綠捷運通車以來，都會環狀路網的逐漸成形，交通接駁工具普及如U-BIKE，隨勢而起的軌道經濟，正在改變台中人的交通習慣，更是成為推動台中房價的大力丸。

從文心大慶站出發，短短4站以內便可以直通台中烏日高鐵站或搭乘台鐵紅線，南北輕鬆串聯豐原與彰化。除了交通便利之外，文心大慶站周邊優良的生活機能，更是被評為台中最佳生活圈之一，擁有明星學區樹義國小、和平國小、台中高工，以及中山醫學大學、中興大學等多座高等學府。此外文心大慶站前面就是中山醫療院區，也成為了市民生活的安心指標，鄰近國圖館特區、國美館藝文特區。

南區豐富的生活圈及優質的人文氣息，皆為軌道生活大大加分，更有台中市的文心森林公園，以及豐樂雕塑公園、忠明綠園道、健康綠園道為伴、興大綠園道，流汗運動兼顧身心，三座綠意環線，讓生活自在且舒適的呼吸。

大慶站周邊指標個案「昌祐X CITY」為例，每坪38.8萬起，坐擁市中心生活機能，加上城心難得一見的萬坪基地整體開發享最高CP值，規劃35-52坪，周邊並擁有萬坪公園與3條綠園道、國圖館等重大建設。市中心稀有大基地捷運宅，結合藝文特區、繁華商圈與公園綠地，可說是南區前所未有，也吸引許多購屋民眾的目光。