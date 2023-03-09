基隆老屋重建電梯公寓首見SRC耐震工法

土耳其近日發生強震，位處斷層帶的臺灣，也應加強警戒、提高警覺。台灣過去飽受地震侵襲，氣象局去年中下旬曾發布台灣各斷層的「發震機率」，台灣發生規模6.5地震機率為99％，幾乎是必然會發生，規模大於6.7也高達94％，相較於南部地區，北部若真的發生強震，損害的程度恐怕不亞於其他地區。強震前未雨綢繆，是在面對天然災害前應該有的態度，做好準備是應該。才能以防萬一，將傷害降到最低。參與老屋重建才是一勞永逸的最佳方案

目前造成基隆老屋重建案數低落的原因包括：一、山坡地形限制開發強度，增加建築營造成本。二、地方政府並未積極推動，不像雙北廣設老屋重建站、諮詢中心，或祭出補助措施。三、區域發展停滯加上環境與交通抗性，導致區域房價長期屬北台灣低檔，影響業者進場整合意願。需設法加速基隆的老屋重建。

根據房屋稅籍統計資料，基隆平均屋齡超過三十三年，並約有八點一萬棟住宅屋齡在三十年以上，佔整體百分之四十八點六，其中有一點三萬戶更超過五十年。基隆因為海風侵蝕房屋老化特別嚴重，耐震力非常堪憂，迫切需要民間推動危老都更，但基隆房價偏低再加上山坡地開發不易，冗長的重建開發期往往更是讓現住戶卻步。

SRC抗震宅指的是(Steel Reinforced Concrete)鋼骨鋼筋混凝土，即結合RC與SRC結構特性，兼具混凝土剛性與鋼骨韌性，樑柱中間以鋼骨支撐，外牆再包覆混凝土，因為融合上述兩種工法，價格為建築材料中較貴，技術性較複雜，考驗施工團隊的品管與技術。地震來臨時搖晃度低，因此居住舒適。

這次展隆建設在基隆港區旁舉行上樑典禮的建案 將老屋重建為SRC電梯公寓 雖然是小基地低樓層的重建案卻使用了豪宅配備的SRC耐震工法做到了工法環保，建材節能，工期縮短，宜居耐震。希望能為北部地區的老舊房屋在重建時有一個新的思考方向 尤其在高度集中開發的舊市區因為店面價值高如果施工期長會影響龐大的租金收益，改用SRC工法可以縮短一倍的工期大大的拉高老屋主重建的意願更符合ESG永續環保的概念是很值得推廣的。