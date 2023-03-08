平均地權自住大利多 「大清華疆」公開即熱銷

買別墅贏未來 與世界級產業聚落為鄰

隨著平均地權條例三讀通過，房價即將趨於平實，正是有自住需求者出手的好時機！大桃園地區知名建商「大清機構」今年初於中壢區大江國際購物中心旁，推出稀有別墅產品「大清華疆」，全案採均質規劃，規劃統一出入口，立面以山形磚、長形窗、璀璨家徽堆疊出名流質感，甫公開就已吸引大批目標客群前來詢問，熱鬧非凡。

「大清華疆」擁有得天獨厚的地段優勢—馳名桃園的大江國際購物中心就在旁邊，3分鐘就到親子公園、內壢交流道，6分鐘就到目前單價已高達5字頭的青埔生活圈，房價卻省了將近1/3，更能一舉升級為有天有地寧靜生活！同步享受華泰名品城、IKEA、Xpark、新光影城等發展紅利。

「大清華疆」鄰近話題不斷的中壢產業特定區，該區總面積逾千公頃，已經有眾多電動車電池大廠，如輝能、格斯科技，爭相進駐，有望一躍成為世界最先進的電池聚落之一，現在入主，即預約增值願景！

全案共25戶，建坪59~68坪，地上4層、雙套房別墅，並預留電動車充電管路，室內部分，1樓寬約4米4、深度約11米，除停車空間外，或規劃多功能起居室，2樓則是客、餐廳及廚房，3樓為雙套房、4樓雙次臥，頂樓則為主人預留一方無價的靜心空間；建材方面，大氣度玄關鑄鋁鋼木門，全棟採正新大和器氣密精品門窗，門鎖為四合一指紋電子鎖，結合指紋、密碼、卡片、鑰匙4種開鎖方式，客餐廳採用80*80cm冠軍磁磚，衛浴為TOTO瓷器衛浴設備(配件除外)、龍頭、馬桶及免治馬桶座蓋、Panasonic四合一暖風機，廚具則配備櫻花廚具設備，選用落地式洗碗機、雙口IH 爐、抽油煙機、懸掛式烘碗機、廚下淨水器，滿足居家需求。

「大清華疆」現場備有實品屋，對於未來的家，消費者不用再憑空想像，公開至今，週週人潮不斷、佳評如潮，主力客戶為青年菁英、鄰近區域的企業主、自營商，看準區域內成熟的機能、未來發展，多從雙北、中壢桃園市心前來賞屋，進而出手、遷居至此。

大清華疆／59～68坪．雙套房別墅

賞屋專線／03-463-8588

接待中心／桃園市中壢區中園路二段303巷65弄2號