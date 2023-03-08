世界棒球經典賽開打 豐邑揪球迷挺中華

2023年第五屆世界棒球經典賽睽違10年後，再次回台灣辦分組預賽。在地企業豐邑機構邀請民眾到台中洲際棒球場為中華隊加油共襄盛舉，將於3/8、3/10、3/11、3/12在台中洲際棒球場現場，發送限量經典賽掛耳咖啡包，揪民眾來為中華隊加油！

豐邑製作「強棒出擊」手板提供民眾打卡。圖／豐邑機構提供

台中市政府表示，世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場開打。已準備好各項活動，歡迎全世界的球隊和球迷。也規畫台中旅遊行程，經典賽優惠專案，邀請外縣市的朋友來看球賽，順遊台中，見證台中食衣住行的美好。

豐邑機構指出，台中洲際棒球場是台灣首屈一指符合國際標準的球場，國際體育賽事的舉辦，可以帶動城市能見度與活力，對大台中各項建設，有很大的加分效應。

世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉辦，在地企業豐邑機構，除了主動贊助支持活動之外，為了回應現場球迷朋友的熱情，預計在有中華隊比賽的場次，製作「強棒出擊」手板，提供給球迷朋友拍照打卡留念，同時分送2000份經典賽限量版掛耳咖啡包給球迷朋友。另外在豐邑豐生活FB線上留言「豐邑一起為中華隊加油!」也會抽出50位幸運朋友，贈送限量經典賽咖啡10包。

豐邑機構邀請大家一同來參與國際賽事，一起為中華隊加油，見證歷史，再創經典。