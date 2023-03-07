台中房市量縮價漲 七期小宅異軍突起

全台房市景氣眾說紛紜，七期、14期、水湳、中科等熱區，成為觀察台中房市價格的風向球。500億案量匯聚的14期重劃區，2023年最新實價登錄揭露，上市建商新案以總價3861萬、每坪單價67.8萬改寫目前區域最高成交價位。一向公認國際富人區的七期重劃區，自2019年至2022年區域平均成交價也從每坪36萬上升至52萬，近一年新屋成交價更突破每坪60萬，整體仍呈現量縮價漲趨勢。

受國際經濟動盪、工料雙漲、通貨膨脹及平均地權條例通過等多項因素加乘影響，當前房市吹冷風，導致投資性買盤暫時縮手，購屋族群多持觀望態度。有剛性需求買家，面對高房價現況，只能選擇越買越小。建商為避免受到豪宅限貸令影響，也傾向主推總價低於4千萬屋型，小宅增加成為必然現象。其中，台中市小宅交易最熱絡的西屯區，實價登錄統計15坪以下小宅平均房價兩年飆漲31.4％，是全區房價飆漲最快戶型。

過去小坪數產品常以首購低資產族為主要消費客層，但近來七期蛋黃區亦出現高品質小宅建案崛起，這是過去罕見的現象。據七期小坪數建案實價登錄，大陸建設豐蒔近一年成交價落在每坪76.86萬，鉅陞建設台灣隱賦近一年成交價為每坪63.17萬，由懋榮建設所推出懋榮FREEDOM近一年成交價則落在每坪58.03萬。其中，懋榮FREEDOM以七期少見5字頭價位，擁有歌劇院當紅門牌打造出優質小宅格局，以直球對決小坪數規畫通點，相較之下高CP值引起菁英購屋族群關注，創下銷售佳績。

房市進入盤整期，對購屋需求強烈的買家而言，正是低檔入市置產好時機。尤其南七期市政路千億挹注投資，未來摩天豪辦、百貨旗艦商場聚集，價值不可同日而語。懋榮FREEDOM近國家歌劇院，鄰南七期豪宅、CBD、百貨、飯店林立的繁華聚落，可快速串聯國一、74號快速道路、市政路。由榮獲16座國際大獎設計實力的新一代建築人紀宜成操刀，刷新過去小宅為人詬病的不良格局，全區僅38戶純2房均質社區，不但擁有單層四戶雙電梯重視隱私規畫，更為注入百坪豪宅思維，以一戶一綠景觀陽台、戶戶邊間、雙面採光通風、五星級雙衛浴、寬敞明亮大主臥、雙人床規格次臥室等優質格局，成為七期目前表現最亮眼的精品。詳情可查詢：https://stdg.tw/mr/。接待會館：西屯區福科二路258號、禮賓專線：(04)2708-9966。