宇智「智慧烏托邦」打造永續社區

台積電美國亞利桑那州晶圓廠，為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案之一，除了吸引大批產業鏈供應商進駐外，未來晶圓廠陸續完工投入營運後將為當地創造龐大就業機會、帶動食、衣、住、行等生活需求，也將吸引大量年輕人口移入。亞利桑那州鳳凰城地區(Phoenix) 近2年房屋售價漲幅約為12%- 30%，大鳳凰城地區房市被預測未來幾年，受惠剛性需求持續增加，房價正成長趨勢明顯。

宇智顧問「智慧烏托邦」社區開發案，位於該州Peoria地區，此區位處鳳凰城西北區域，離台積電亞利桑那州晶圓廠約15分鐘車程，開發土地面積144英畝，預計將打造800間透天別墅(Townhouse)的高端社區，包含1500平方英尺(約42坪)以及2000平方英尺(約56坪)兩種房型。「智慧烏托邦」除坐擁沙漠地區稀少的湖泊美景及山景外，生活機能與便利性相當完善，不但有豐富完整的醫療資源及Happy Valley商圈，對於家庭重視的子女教育方面也無須擔憂。美國最富盛名的BASIS學校僅距「智慧烏托邦」社區5分鐘車程。社區大門正對面即為占地85英畝的帕洛瑪社區公園(Paloma Community Park)。

宇智顧問「智慧烏托邦」社區強調的開發理念為，智能、永續、綠能、文化。且主要目標客群為台積電與英特爾晶圓廠帶入的年輕族群，因此開發案獲當地政府強烈支持。今年底將完成土地開發密度確認，並於明年中取得開發執照，預計2025年動工，2026年完工。宇智顧問在當地的合作團隊包含與房地產開發商Virtua International Holdings合作取得土地，以及整體工程顧問公司奧雅納、專業律師Paul E. Gilbert、建築設計Swaback、土木工程顧問Wood Patel等建立實力堅強的團隊共同合作完成此項開發案。

全球智慧城市產值趨勢圖。圖/業者提供

宇智顧問總經理李維峰表示，宇智顧問打造智慧烏托邦的用意，是要拼湊智慧城市相關產業供應鏈的最後一塊拼圖。智慧城市產業於未來幾年全球市值將高達美金2.557兆，台灣在此供應鏈產業裡面，台積電、聯電等晶片製造商為主要上游廠商，清淨能源的森崴能源、元晶，設備製造商緯創、台達電，工業用電腦廠研華等大廠，都屬世界級智慧城市設備與系統製造廠商。擁有強硬的科技實力，卻沒有一個智慧城市整合應用的場域，這最後一塊拼圖就是宇智顧問發起此專案的核心目的。舉例來說，「智慧烏托邦」其中一個核心開發特色為「清淨能源與淨零碳排」。鳳凰城為沙漠地區，陽光充足，利用社區住宅屋頂跟停車場的遮陽棚等空間大量建置太陽能系統，包含發電、儲電、智慧電網、供電充電、以及完整的社區型能源管理系統，不僅減少傳統能源使用對環境帶來的汙染，同時達到淨零碳排與永續發展並且兼顧能源需求。這部分台廠絕對有能力打造完整系統。

「智慧烏托邦」希望為被鳳凰城吸引而來的年輕人口，打造一個永續智能社區，融合智慧城市相關科技，成為投資開發及營運綜合型智慧社區，提供完善的生活機能與服務。李維峰博士表示，宇智顧問目前正積極與台廠洽談，希望導入台灣供應鏈完整的技術及系統。「智慧烏托邦」將成為整合台灣科技優勢及永續發展議題的智慧城市典範，向世界展現台灣晶圓科技應用成果，未來目標要將此智慧永續未來社區獲利模式複製到全世界。