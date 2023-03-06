世邦魏理仕獨家標售 桃園臨航空城萬坪工業土地

世邦魏理仕（CBRE）獨家公開標售位於桃園市臨近航空城萬坪工業土地，此案座落於桃園市大園區，是北台灣少見釋出的萬坪工業用地 ，受惠國2甲線已通車，基地距離交流道僅約5分鐘車程，通達台北港、桃園國際機場均便捷快速，鄰近區域已有知名物流業者進駐，未來發展潛力無限。

此基地鄰近桃園航空城，去(2022)年桃園航空城優先產專區首批標售金額達227億元，國內知名之航空物流已搶先進入本區，其中包含星宇航空及統一超等，其投資金額分別達60至90億元不等，單坪的土地標售價格約為22萬至28萬，顯見航空城之產業聚落已成形，將帶動週邊上下游產業發展。此外，政府所劃設之沙崙物流園區，經過埔心溪後即可達本此案基地，近兩年沙崙物流園區已有許多知名物流業者進駐，惟沙崙物流園區限制為物流倉儲使用，而此案則屬於丁種建築用地，具有更多彈性和使用類別的開發潛力，亦包括依產創條例核准之企業營運總部等皆可進駐，投資人在購買後可以快速開展企業，達到迅速回報的效果。

此次辦理公開標售之標的，土地面積約9,600坪，面寬達140米，路寬12米，雙進出道路，土地使用分區主要為一般農業區丁種建築用地，法定建蔽率及容積率為70％及300％，未來將以土地點交，節省投資人拆除費用及時程，可立即規劃為物流倉儲、食品生技、電子零組件等多元化產業進駐，屬北台灣稀有之大面積工業土地釋出。

相關標售資訊可造訪世邦魏理仕官方網站，或洽世邦魏理仕資本市場部詹桂綺0910-182-832、莊林盛0932-200-511、關蕙君0922-923-324。