新北市建材公會舉辦會員大會嘉賓雲集

「新北市建築材料商業同業公會」日前(2/24)在新北市土城區雲林鵝肉城召開會員代表大會，由理事長吳昇翰主持，會員出席踴躍，提案豐富、聯誼交流熱絡，會中有多位議員前往出席致詞肯定理事長吳昇翰帶領會務蒸蒸日上、會員數大幅攀升。

全國建築材料商業同業公會理事長陳東慶(左)肯定吳昇翰理事長(右)帶領新北市公會會務蒸蒸日上，堪為全國同業表率。圖/傅秉祥

此次會員大會不但匯聚了全國及六都建材公會，同時也鏈結了建築營造業者與太陽光電綠建材業者，會中更提出多項爭取政府政策資源的提案與建議，吳昇翰理事長也針對建材分類及台灣建材市場現況暨最新趨勢、因應措施等提出精闢看法，並印製成單張文宣資料便利會員參考，藉此提升會員對建築材料與應用更深入的了解。

新北市商業總會副理事長葉庚進 (左2)嘉勉吳昇翰理事長年輕有為，不怕艱難、勇於任事的精神。圖/傅秉祥

本屆會員大會邀請多位重量級嘉賓到場，包括全國建築師公會理事長劉國隆、全國建築材料商業同業公會理事長陳東慶、新北市商業總會副理事長葉庚進、台灣建築中心綠建材部組長李明賢博士、印刷創新科技研究發展中心組長黃明俥..等專家學者，與會貴賓俱皆肯定新北建材公會的迅速成長及吳理事長對會員的關切與協助，更對年輕有為的吳昇翰理事長承擔重任，勇於任事的精神予以鼓勵，也一致看好新北市建築材料商業同業公會未來必能對全台灣建材產業發展有卓著的貢獻。

新北市建材公會理事長吳昇翰理事長慧眼獨俱、廣納百川，力邀有台灣太陽能電池模組隱形冠軍的同昱能源科技加入公會，帶領協會朝多元化邁進，同昱能源為表慎重特由業務總管陳俊亮經理代表公司出席大會。

吳昇翰理事長表示，新北市建材公會今年將繼續舉辦更多會議和活動為會員提供更多的學習和交流機會，同時將致力於推動建材行業的健康發展即引進更多會員壯大會務發展，吳理事長於會中進一步對建材發展向政府提出建議，包括技術研發和創新、標準化認證、綠色環保、產學合作平台、建材業者間的合作與良性競爭、資金補助與稅務優惠、產業人才培訓、透過參加國際展覽洽談貿易合作..等方式開拓新商機，另也籲請政府主管機關協助業者轉向智慧建材的研發和應用，讓區域集群發展共享資源和人才培育、加強政策協調與溝通、強化建材業者和消費者之間的優質行銷管道、協助建材業者跨足國際打世界盃、搶攻全球龐大商機。