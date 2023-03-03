沃盛投控加速租屋產業服務升級

台灣自2017年開始，政府陸續推出三期社會住宅包租代管計畫，同時訂定《租賃住宅市場發展及管理條例》(簡稱租賃條例)於2018年6月27日開始施行，希望透過建立包租代管專業服務制度以及政府補助、稅賦優惠利多鼓勵釋出閒置空房，以解決房東與房客的媒合以及房屋管理等居住問題。

自此台灣租屋市場的專業性與發展性，首次面臨巨大的產業變革；申請加入包租代管之業者大幅成長，並接著成立全國及各地方公會蓬勃發展不動產的新租屋商機。立法五年來，統計至2022年10月包租代管公司數增加至1,201家(含82處分設處所)，但各家業者的個別管理總間數普遍低於1,000戶至僅有數百戶，且多受限單一區域，成長速度及規模難以突破。

原顧家管理顧問創辦人邱創新，轉任幸福久久窩總經理攜手幸福久久窩好好顧家。圖／業者提供

基於優化服務、引進專業人才、健全產業發展，市場兩大知名包租代管業者於2023年3月正式宣布合併消息，設立「沃盛投資控股股份有限公司」（以下簡稱沃盛投控）將以產業控股的模式進行結合，於第一階段先整合兩大包租代管品牌；分別是深耕雙北13年持續專注創新貼心服務並首推全齡友善住宅的「幸福久久窩(富裕傳承管理顧問)」以及桃園崛起新秀，成立不到2年時間已累積管理間數1,000戶的「顧家管理顧問」，雙雙獲得房東信任持續口碑分享推薦。

顧家管顧總經理陳卿瑋，成立不到2年時間已累積管理間數1000戶，預計2023年擴增4處分所。圖／業者提供

沃盛投控總經理盧集義表示：「台灣租屋市場目前仍處在摸索發展期，但租屋需求方方面面的問題不能慢慢等，想加速台灣租屋市場的經營與專業，向歐美日看齊，也不能單靠政策協助，須回歸市場機制，現在應結眾人之力，整合共享資源及完善線上與線下、數位虛實整合的多元後勤服務平台；免去各自重複摸索的時間與資源浪費，因此期許沃盛投控的成立，能逐步匯集台灣各地優秀且願意長期投入經營的包租代管業者，以聯合規模經濟優勢及完善公司治理，整合不動產、金融、電商產業，加速台灣包租代管房屋租賃產業成熟、加深房東信任及出租意願，讓『可負擔居住』的人們易居、樂居、安居。」

兩大包租代管業者合併後，資本額達1.17億，沃盛投控目標設定2024年成為租賃產業龍頭並邁向資本市場，以ESG精神永續經營，翻轉傳統房地產業刻板印象，實現多元平等DEI的人道精神。