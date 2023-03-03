新僑建設推新案「有青鳥」坐擁台北大安森林最輕鬆門檻

台北市核心區段，長年以「大安區」為價值之首。坐擁台北市最大綠肺、近26公頃的大安森林公園與便利交通、生活機能、明星學區等絕對優勢，沿大安森林公園周邊更是豪宅林立，公園第一排豪宅地標首屈全台最貴房價居高不下。其中，由信義路、建國南路、仁愛路、新生南路圍攏的名人巷區塊，則因坐擁捷運1號及6號二個出口與靜巷優勢，位列富人進住大安區首選。該名人巷區塊近期推案以新僑建設「有青鳥」預售案最引人矚目。

輕奢小宅派對情境空間參考。圖／蘑法瓶廣告提供

沒有人不愛大安森林公園！除被譽為全台灣最美的捷運站「大安森林公園站」、2022甫獲全球最酷街道的永康金華商圈、師大附中金華國中幸安國小等明星學校林立…等優質環境，大安森林公園捷運靜巷鮮少有土地及房屋售件釋出，賣一戶就是少一戶。新僑建設長年深耕台北市精華地段，深諳此區段價值與富人需求，與公園第一排豪宅定位不同，推出13、18、31坪等精簡坪數的相對輕鬆門檻，其中尤以18坪可有二房機能最引富人青睞！31坪「共享宅」亦多有好奇詢問；鍾情享受一個人的大安森林、追求兩個人品味雙贏的菁英，欲了解更多可洽新僑建設，網址：https://ycn.jays99.com/。