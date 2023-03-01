亞昕沉浸式賞屋 400公頃綠環繞

台中市今年預估至年底將有逾20個建案推出，鎖定北屯十四期重劃區，競爭激烈也促使業者在行銷上推陳出新。相對於慣常銷售模式，萬坪水湳公園旁新案「亞昕一緻」特地在接待中心打造4×6米、涵蓋十四期重劃街廓的巨型吧檯，讓客戶在享受茶點同時，區域發展和個案優勢一眼可鑑。

創新銷售模式，區域模型變身吧檯。圖/業者提供

業者表示，如此輕鬆愉快的接待方式，相當切合十四期重劃區予人的「慢活」和「宜居」感，十四期重劃區廣達403公頃，如同1座城市公園，其中「仁平段」擁有目前十四期最大公園「水湳生態公園」，周遭更有近30座公園，堪稱是「低密度中的低密度」，因此成為台中七期以外一線品牌高密度的建築競技場，如：雙橡園、精銳、亞昕、國泰等建設皆搶進仁平段插旗佈局。

仁平段擁有目前十四期緊鄰崇德商圈最大面積，一舉串聯崇德、大連、中清三大商圈，還有步行到捷運站的優勢，繁華取靜的生活機能，推升仁平段成為目前十四期地價之冠，「週邊豪宅規劃大多為50～70坪中大坪數、總價3千萬元起跳的產品，為了讓年輕菁英也能入主一級地段，亞昕特別打造自住客需求最高之一的39坪標準3房，讓晉升豪宅區段相對輕鬆容易。「亞昕一緻」近期正式公開，延續亞昕日系精工建築精神，以飯店式泳池住宅規劃，建材配備全面升級，在十四期頂尖地段推出一級產品，此案在規劃和地段上超值及保值，可說無庸置疑。