大屯火山活動頻繁地震多有解方?

日前台北市發生規模僅3.1地震卻明顯有感，才赫然發現「震央在北投」，還有在陽明山的民眾說「像是被撞了一下」，更驚人的為此次地震與大屯火山活動有關，中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，地震區域落在大屯火山區到山腳斷層附近，推估與大屯火山活動有關眾說紛紜，「難道是火山要爆發了嗎」?

陳國昌說，大屯火山區範圍大，平均每天都會有2、30個正常火山活動造成的微震，規模最大達1點多，偶爾發生規模超過3，主要和地下水有關，並非斷層活動造成，陳國昌也解釋導致此次地震的原因，研判可能是因為大屯山火山的岩漿庫因有大量水灌入，受急速熱漲冷縮導致岩漿壁破裂才形成地震。

據研究顯示，「回歸期475 年的地震，50 年超越機率約為10 %」，簡言之，代表未來10年有2%的機會遇到一次搖動大的地震；如果該10年沒遇到，則下一個10年遇到的機率會變成4%，再下個10年變成6%，依此類推到最後個10年就會變成10%!也就是說在這50年假設前面40年都沒事，後面的最後的10年便有1/10的機會碰到最大的地震，且震動加速度恐十分巨大。

圖為位於台北市北投中央北路危老，將委託富品建設興建為地上14層建築。圖/富品建設提供)

「中華民國大地工程技師公會」理事長施志鴻表示，台灣位處地震帶上，台北市多處又屬於土壤液化區民眾不得不慎，日前土耳其發生規模7.8的強震造成逾5萬人死亡，倒塌的房子更不計其數，如若台北發生震度6級以上的地震，初判可能會有5成以上的公寓嚴重受損，他指出大屯火山地震，讓台北市北投居民的老屋更新需求更加迫切，好比北投中央北路的五層樓老公寓住戶找上有好口碑的富品建設，以合、委建複合模式換新屋，目前該同意比例相當高，事業計畫已完成申掛，預定興建地上14層、地下4層的嶄新大樓。

富品建設董事長曾富瑋表示，該公司以一條龍式服務搭配專業經理人解決地主疑難雜症，近年受到許多地主肯定。

富品建設董事長曾富瑋表示，土耳其強震加上大屯山地震後地主詢問電話接到手軟，許多地主表示是透過親朋好友介紹而得知富品，乃極力邀請富品到社區評估，他們表示看上富品的主因是因為富品能解決老屋更新的棘手問題，並能將「需求客製化」、「利潤最大化」、「麻煩極小化」以一條龍式服務模式搭配專業經理人制度，用公平、公正、公開的平台化概念，整合建築產業相關的優質廠商一起為地主打造新家園。