蛻繭成蝶 空總園區醞釀城市核心最大轉機

作為帶動台北市繁榮的發展引擎，包括台北101與北車站前雙子星兩大高樓群的藍圖已經確定，在東西兩大高樓群之後，下一個受到各大集團矚目的城市卡位一級熱區，首推空總園區。

位在忠孝東路、復興南路、仁愛路、與建國快速道路合圍而成的北市核心地帶，空總園區堪稱是台北市發展早已飽和的心臟板塊最後處女地，只要妥善規劃，未來蛻變帶來的能量，將進一步牽動台北市區長遠發展，也成為各大集團默默佈局的必爭之地。

東西向廊帶 城市繁華中軸

從城市發展角度來看，台北101與北車站前雙子星兩大高樓群，不僅型塑了台北市未來百年間東西兩側的城市天際線景觀，101與信義計畫區的高樓群已經成為台北市的經濟活動熱區，接棒的北車站前雙子星大樓群，在各BOT標案招標告一段落後，西區門戶高樓群的藍圖也已經確定，將會成為下一波帶動台北都會發展的經濟引擎。

在東西高樓群之間的北市心臟地帶，缺少了能夠呼應東西高樓群的城市設計與新型態城市經濟活動配置，這部分空缺正好由空軍總部遷移之後的舊空總園區補上。

站在城市發展的角度，目前空總園區的過渡型利用狀態，並不是未來半世紀的理想運用方式，新市府團隊如何巧妙運用這塊位在台北心臟板塊與東西軸線上的最後處女地，讓市民萬分期待。

介於臺北東西兩側的臺北車站雙子星高樓群，與101大樓周邊高樓群之間，空總園區未來將成為重劃臺北城市天際線的指標新中城區。圖/業者提供

城市是解決方案，而不是問題

按照都市長遠發展的需求，空總園區未來用途應有幾大規劃前提，首先是如何呼應與連結東西高樓群景觀，建構一道如同東西軸的完整天際線，直接影響造訪這座城市的全球訪客們對這座城市風貌的長遠評價。

其次，這片園區該賦予什麼樣的活動機能，藉以蓄積另一股帶動城市心臟區塊能再創榮景的龐大城市能量，並與園區周邊包括華山藝文特區與北科大等既成區塊互補，還能呼應捷運板南線、中和新蘆線、文湖線沿線園區，甚至倚靠建國快速道路連結中山高速公路的跨城市交通機能串起更多資源。

最終的期待，如果可以的話，創造一座足以能夠代表台北、面向世界各大城市、吸引全球相關產業人士與民眾來此朝聖的頂尖文明生活園區，在提供本地市民享受更好生活的同時，再創城市繁榮高峰，成為屬於台北城市文明亮點。

空總園區未來規劃最大的挑戰，在於發揮類似城市設計層面的獨角獸概念，為了創造城市長久繁華動能，規劃城市核心區的大型土地素材最佳運用，企圖透過當下設計，規劃這座城市未來長久輝煌。

隔著建國快速道路的豪宅帝寶，成為空總第一排中古豪宅房價指標。圖/業者提供

空總園區與建國快速廊道 入場券卡位戰早已開打

作為空總園區連結北市棋盤路網與中山高的建國快速道路，沿線廊帶將成為蝶變後的空總園區效應外溢直接受惠區域。城市原本就有紋理與動脈，建國快速道路廊帶沿線在空總園區以南的部分，面對仁愛路綠廊的豪宅「帝寶」、大安森林公園旁的豪宅「元利ONE PARK」房價本就高居北市豪宅第一序列水平，當建國快速道路成為空總園區聯外骨幹，不再被視為阻隔時，面對空總園區第一排的建國快速道路廊帶可開發基地價值將再次魚龍巨變。

以統創建設布局空總第一排近五百坪的基地為例，過程歷時十多年，爭取包括知名服飾品牌龍笛企業與中醫李深浦等重量級地主認同，才創造出三面臨路與空總園區第一排景觀的超優基地條件，成功取得此區最稀有的建築開發入場券。

亮麗的土地整合成績單，不僅讓關注空總園區未來動向的眾多集團垂涎不已，看到同樣在建國快速道路廊帶沿線的「帝寶」、「元利ONE PARK」價值表現後，統創建設手握空總景觀首排、三面臨路基地醞釀中的新建案未演先轟動，成為許多富豪家庭頻頻打探的新一代超級指標建案，布局卡位戰已然提前開打。