「築觀」中山北路唯一中坪數帷幕系統景觀豪宅

締造城市地標，考驗的是開發者決心！成立27年的璞園建築團隊，是高質感建築的代名詞，今年以追求「建築」美學工藝獨特「觀點」的「築觀建築」於中山北路五段推出同名建案「築觀」。

「築觀」位於中山北路五段，築觀建築整合出中山北路第一排屈指可數的660坪純住大基地，正對中山北路官道，除優越地段價值，這一次的亮點還包括「築觀」所採用帷幕系統工法。

提到帷幕，首先必須打破大眾對於帷幕系統的認識，不少人會將帷幕系統誤以為是玻璃帷幕，玻璃帷幕牆純粹是帷幕工法的其中一種材料。其實帷幕系統指的是工法，指構架構造建築物的外牆，除了承載本身重量及其所受的地震、風力外，不再承載或傳導其他載重之牆壁。功能上，可以防止牆外空氣滲入、承受風壓變形、阻絕雨、雪、水蒸氣滲漏、甚至能有效隔熱、保溫、降噪隔音等功能。

帷幕牆會在工廠預先製成，並做好颱風、地震測試後，才進行施工現場後續組裝與安裝、減少現場施工的誤差性，帷幕材料有石材、金屬板、磁磚、玻璃等等，可以透過材料搭配，展現建築師的想法。

帷幕工法已經運用到不少國外住宅建築上，如美國紐約中央公園56Leonard Street、111 West 57th Street，東京、香港、新加坡的住宅也開始以帷幕作為設計工法。

而在台灣多半用於公共建築，像是「台中綠美圖」是由獲得普立茲克建築獎的日本建築師妹島和世、西澤立衛的SANAA事務所與劉培森建築師事務所所規劃，運用金屬與玻璃等材質，搭配帷幕系統工法，創造嶄新人文新地標。

在台北目前僅有豪宅運用到帷幕工法，建築業界分析：主要是帷幕工法無論在設計、製造、施工，以及後續的組裝與安裝工程等等，每個環節都是挑戰，且建築成本上也會提升，因此許多建商不敢貿然使用，只有少數個案如琢白、聯合大於、大哲、元利One Park採用，最近一例就是「築觀」。

已有不少國外住宅建築採用帷幕工法，而在台灣多半用於公共建築，僅台北少數豪宅有運用。

地產業者認為：琢白、聯合大於、大哲、元利One Park均是每坪200萬以上的百坪豪宅建築，無論在單價、總價上均高，而反觀「築觀」以中山北路首排景觀住宅的基地條件，規劃難能可貴的50至65坪三面採光大三房產品，單價跟總價上具有一定優勢。

「築觀」之所以選擇以帷幕系統工法，主要是能將每一戶做到大面開窗，不僅採光面更多，戶戶皆有景觀，中山北路的樹海林蔭、陽明山山景、淡水河岸景觀，都能納進住宅，以建築設計出發到景觀，展現出建築品味價值性。

工法上，承襲璞園團隊對於建築安全的重視，選用SS鋼骨結構結合帷幕系統，全棟共計128組日本住友集團的「高阻尼橡膠GRAST制震壁系統」及「H型鋼柱耐震間柱」，雙制震系統達0.28G耐震六級的結構強度，並提供7年設備保固、10年防水保固。建築細節上，全棟減少住戶共牆，低共牆設計並加強隔音墊設計，採用璞園專利28公分制音樓板、讓住戶享有高靜音、高隱私的住宅品質。

業者表示：「築觀」稀有性在於「正中山北路第一排純住門牌中坪數產品」、「璞園品牌團隊」兩大特色，傳統綠蔭官道呈現新穎帷幕系統建築，地段延伸未來士林TOD、萬寶紡織、士紙都更、士林北投科學園區的重磅建設價值，吸引到具有地緣性的高端客層、年輕企業主，寄望收藏一張屬於中山北路的地段名片，也有不少重視環境、生活品質、建築質感的低調企業主爭相入主。