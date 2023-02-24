空間指標設計界的愛馬仕 這些大師作品背後都有他

愛馬仕（Hermes）是全球知名的奢侈品品牌，其御用的全球精品店設計公司—法國RDAI，以代表作「大陸琢豐」向人們展示了愛馬仕細膩的品牌風格。在這個項目中，建築、室內和家具都體現了愛馬仕的精緻細膩。而傑克萊兒，為琢豐量身訂製的「藝術指標」，替整個建築畫龍點睛。

「藝術指標」的設計公司傑克萊兒表示：「我們透過『藝術指標』為本案量身打造，完整品牌氛圍，利用縫線與榫接，不同表面處理但同材質的拼接，體現愛馬仕的品牌原味。」傑克萊兒的設計使建築更加完整，同時營造出品牌的氛圍和特色。

除了「大陸琢豐」項目外，白派建築大師Richard Meier、上海如恩設計Neri&Hu等國際建築大師，國內如李天鐸、關傳雍、元宏聯合、九典聯合、三大建築師等也都有傑克萊兒的設計作品。這些設計作品同樣體現了傑克萊兒的創意與細膩，以及他對品牌風格的深刻理解。

大陸 琢豐案名設計，延續RDAI設計美學－「車縫」、「榫接」作為設計語彙。

為個案量身訂做「藝術指標」，完整最後的美學拼圖

「藝術指標」作為空間中的實用藝術品，串聯了建築、室內、景觀、藝術等領域，能為空間提供指引，同時為空間量身訂做獨一無二的藝術風格。越來越多的前瞻性公司將「藝術指標」引入空間中，這不僅能為空間增添美感，還可以提高空間的實用價值。

根據傑克萊兒創意設計的陳信豪總監（Jack）表示，許多客戶在設計個案時費盡心思，不希望在最後的階段顯得虎頭蛇尾，只能委屈於現成制式品採購。因此，找到傑克萊兒的客戶通常是非常珍視自己作品的建築職人。

大陸琢豐 電梯與洗手間標示，細膩妝點空間。

「ART-BIM」3D模擬整合，美學版的BIM

BIM建築資訊模型（Building Information Modeling）是一種模擬土木和管線中施工衝突點的資訊模型。傑克萊兒提供的「ART-BIM」則以藝術形象為核心，整合使用者動線中與美學相關的場域，透過3D建模呈現建築與室內的圖面，讓多個團隊可以協同合作、增加溝通效率、減少重工。這項服務深受客戶歡迎，尤其在需要多個專業設計領域、機電、物業等團隊的場域，如停車場、社區入口、廊道等，透過「ART-BIM」可以整合設計、施工與營運管理的多方需求，大大減少專案人員的管理整合負擔。

琢豐地下室停車場色彩計畫，跳脫傳統，呈現優雅、生動的氛圍。

為空間說故事，建築中永恆的廣告

「藝術指標」是建築與藝術元素的完美結合，通過「藝術指標」，建築可以成為一個品牌故事的載體，傳達品牌的核心價值觀，讓建築空間更富有藝術性和文化內涵。

傑克萊兒的理念是為建築作品找到獨特的靈魂，並形塑出獨特的形象，更有效地分配資源，不需過度追逐建材的堆砌，也能讓後續企劃包裝更加生動，讓消費者更容易對作品產生印象，吸引更多的客群。

傑克萊兒創意設計有限公司，提供品牌設計、建案企劃、指標設計等服務。其服務範圍包括城市、博物館、住宅、辦公、飯店、店面等，合作建設包括大陸、連雲、永雄、大硯、白天鵝、冠德建設等。