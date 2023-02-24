機會來了！《平均地權條例》通過 『這類房』成首選

《平均地權條例修正案》最快年中上路，勢必將減少哄抬炒作，使購屋市場趨向理性，對以剛性需求為主的自住客，以及長期置產的客群，營造更合理的購屋環境。未來買房重「質」成為挑選的關鍵，「上市品牌建商」、「位處核心機能完整」、「重大建設利多區域」，能滿足購屋者需求，謹慎擇優布局，就能不畏市場和景氣波動，創造資產價值。

捷運站步行5分鐘生活圈，是買房的不敗鐵律！ (捷運海山站實景)

新北人氣王 捷運海山站特區成自住首選

新北市堪稱近年房市人氣王，掀起首購、換屋自住的熱潮，尤其閃耀五星中的「土城」爆發力最為看好，憑藉板南線可直達新板特區、台北車站、忠孝復興、信義計畫區、南港展覽館，雙北核心一線串聯，加上預計2025年完工的捷運萬大線，未來雙線交匯更便利。其中海山站為土城門戶，擁有一站到板橋，三站轉乘高鐵的便捷優勢，加上周邊生活機能完整，重量級連鎖品牌陸續進駐加持，成為備受青睞的市區核心。另外土城司法園區、行政園區、金城機廠400億開發案，都讓海山站區域話題不斷，與板橋雙雙列為新北市發展重心。

上萬科技新移民 兆元產值科技廊帶

板橋、土城是新北市高科技產業重點開發的聚落，除了鄰近板橋遠東T-PARK、中和軟體園區之外，包括頂埔鴻海科技園區、永寧科技園區等產業聚落，更有不少國際企業拉抬，像GOOGLE、亞馬遜，以及2025年完工的中工雲宇宙產業園區，由政府領銜，大力協助企業深耕，創造更多商機和在地就業機會。海山站特區從2018日月光廣場開幕，緊接土城長庚醫院營運，到未來捷運三鶯線、北土城交流道、捷運萬大線二期等，年年建設活絡區域發展，創造新世代科技廊道，挹注都市量能，帶動區域價值快速上升。

板南線上萬坪開發，在雙北難以複製相同的規模及規劃 (大同莊園lll 3D透視合成)

板南線萬坪開發 海山站5分鐘

位處土城板南線海山站旁的《大同莊園系列》，全區基地規模超過10,000多坪，為區域最大的整體街廓開發計畫，距離「捷運海山站」步行約5分鐘，成為板橋、中和、土城，乃至台北市自住、置產族群，眾所矚目的指標個案。加上緊鄰中央路、裕民路商圈、土城暫緩重劃區，生活機能完備，休憩娛樂有日月光廣場、秀泰影城，醫療需求則有土城長庚醫院，另外還有預計今年底完工的捷運三鶯線，匯集衣、食、住、行、育樂、醫療，全方位資源，故大同莊園系列推出後，即躍升為新北市最具話題性的百億大案。

不畏原物料上漲 不計成本打造鋼骨地標

即便在工料雙漲的大環境下，《大同莊園3》仍堅持在核心地段，使用鋼骨、高規建材，建築高度拉至33層，擁有絕佳遼闊的視野，結構採用SS＋SC鋼骨，搭配CFT柱內灌漿工法，採用日系雙制震品牌，達耐震6級標準，構建安全堡壘。

全區超過5,000坪樹海映入眼簾，回到家，就像走進一座森林，在雙北市實屬難得 ; 另一大優勢在於13項豐富公設，千坪私人中庭花園，規劃超過400株原生種大樹，健身房、瑜伽教室及室內溫水游泳池，不必外出花費省時省力，極具品味的飯店級精品全齡公設，成為自住、換屋客、捷運通勤族的宜居首選。

【大同莊園III】板南線海山站5分鐘

基地面積：約4,966坪

樓層規劃：30-33F / B3F

房型坪數：2-4房 24-78坪

接待中心：新北市土城區莊園街11號旁 (捷運海山站1號出口)

貴賓專線：02-2270-5288

官 網：https://reurl.cc/jl8p71

投資興建：大同集團、尚志資產開發

企劃銷售：海悅國際開發股份有限公司