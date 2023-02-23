台灣之光助攻 岡山區域建設到位成市場新寵

台灣五金扣件產業佔全球出口量第三大國，2022年出口更高達1,900億元，在美國的扣件、螺絲螺帽零件中，幾乎每十件的螺絲螺帽中，就有四件是台灣的出產，可說是另類台灣之光。而台灣八成螺絲出口量都來自高雄的岡山，迪士尼樂園的遊樂器材、杜拜哈里發塔、頂級雙Ｂ汽車、日本新幹線上等等，最基礎的碳鋼螺絲到尖端醫療人工牙根，都有岡山螺絲的身影，一顆小小螺絲影響著全世界產業，正如同岡山區對於高雄城市發展也扮演著關鍵地位。

世界半導體大廠德商默克宣布進駐路竹科學園區，市長陳其邁也出席落成典禮，德商默克預計未來5到7年將在台投入170億元，象徵北高雄科技S廊道重要一塊拼到位，串聯成全球最完整的半導體生態系，為區域動能增添利多，位處於路科旁的岡山區因地理優勢，也連帶受惠。

岡山區擁有近10萬人口，為北高雄人口最密集的行政區，位處南北交通樞紐帶

串聯著南科、路竹、橋頭、楠梓等各大產業園區，磁吸就業人口形成獨樹一格的生活圈，在軌道建設與快速路網持續推動，未來捷運岡山路竹延伸線完工後，象徵北高雄S廊帶路網到位，成為北高產業發展重要角色。

岡山樂購站前廣場、秀泰影城已開幕營運，帶動大北高生活娛樂版圖成形，也宣高北高全新時代來臨。高醫岡山分院也預計於今年（112年）年中即將完工營運，捷運岡山站預計2024年中完工、岡山運動中心2024年底完工、國道一號岡山第二交流道工程預估2028年完工等等，各項生活機能、公共建設和企業投資陸續完工啟用，為岡山房市注入強大動能，成為新一波房市新熱點。

岡山區發展建設利多不斷加上產業話題帶動，人口不斷進駐，房價也續創新高，重大建設話題、大面積綠地與商圈百貨、等機能加持，岡山核心區保值抗跌力道強勁，吸引多家品牌建商紛紛搶進岡山購地與推案，區域內全新大樓林立，未來將成為高質感住宅新聚落。

看好岡山區城市未來潛力發展，上市指標建商達麗建設將於岡山區推出2023年旗艦新案「達麗雙子星」，規劃地上24樓超高大樓指標個案，散步就到岡山車站，出門即可逛商場的優勢，吸引市場廣大注目。達麗建設帶著海外開發經驗與精準眼光，再次回到北高雄推案，帶入國際住宅視野與時尚美學，再掀住宅新革命。