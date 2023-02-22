新板特區穩坐新北第一豪宅聚落

新板特區匯聚百貨商場、星級飯店、米其林餐廳、指標豪宅，加上坐擁捷運藍線、高鐵轉運便捷交通網路，地段燙金堪稱新北版的信義計劃區，已成為名副其實的「富人聚落」。

根據實價登錄資料顯示，彙整近一年新北房價走勢，其中板橋區房價穩坐新北之冠，比新店、永和身價高，2022年新北十大豪宅統計，前十名板橋就佔一半席次，其中四個社區位在新板特區商圈內，主要關鍵因素為目前新板特區土地開發已飽和，住戶大部分甚少搬離，新屋需求始終大於供給。

新板特區具備優勢地段條件，區域內不僅擁有新北行政中心、外商金融、星級酒店、休閒娛樂等複合式生活機能，更是匯聚五鐵共構，享有高鐵、台鐵、客運、捷運板南線及環狀線行經，為新北市交通機能最完整發達的核心樞紐。

新板生活圈更擁有新北精品百貨MegaCity板橋大遠百、麗寶百貨、誠品新板店、環球購物中心、威秀影城、新板萬坪都會公園，未來亦有「國家未來兒童館」與預計最快今年對外招商的「新北板二運動場萬人球場」等，板橋被定位為新北最具規模的「城市核心CBD」，無論是區域價值與未來性，比起其他區域來得更有發展性。

板橋積極發展新創產業及雲端產業，成為新北 AI 研發重鎮，包括Google、Amazon、Sony、Ericsson已陸續進駐「T-PARK台北遠東通訊園區」，也發展出板橋「科技特區」，加上規劃中環狀線東環段開發到內湖科技園區，未來可連結捷運板南線，遠東通訊園區、永寧科技園區、鴻海科技園區，立足科技黃金軸線核心，吸引國際科技新貴匯流。

「皇翔來青」鄰近面積約7.7公頃的新板萬坪都會公園，享受綠海視野。

上市建商皇翔建設(股票代碼：2545)，品牌橫跨豪宅、商辦與飯店開發，其中最具代表豪宅作品信義區「皇翔御琚」，近年也跨足國際經營，引進世界品牌500強企業「萬豪集團」品牌打造臺北士林萬麗酒店，以及日本一流酒店集團「藤田觀光株式會社」旗下的格拉斯麗酒店，旗下更擁有北昌營造，整合成為一條龍系統售後服務，深獲已購客戶青睞。

「皇翔來青」實品屋。

皇翔建設看好新板特區房市發展動能，於五鐵共構板橋車站旁，推出指標建案 「皇翔來青」，基地面積廣達約1117坪，規劃地上28層SRC鋼骨鋼筋黃金級綠建築，耐震係數提升至0.26g，可抗6級震度，全案主打區域內稀有中小坪數31坪2房，室內格局方正、採光通風佳，高樓層享有寬闊無限棟距景觀，且緊鄰面積約7.7公頃的新板萬坪都會公園、明星學區板橋國小，堪稱新板生活圈將近10年來罕見的中小坪數案，成功吸引鄰近遠東科技園區科技新貴、外商企業高階主管爭相搶進自住或為二代置產之用。