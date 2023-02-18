「大觀在上」擁台北信義區及台中七期英式管家尊寵

興總建設引進英式管家服務，打造家就是一座美術館 ， 成為豪宅經典

高雄漢神百貨商圈旁全新完工的「大觀在上」，不僅簡約現代風格的外觀成為矚目焦點外，更導入「以人為尊」及承襲歐洲住宅文明精萃的「英式管家物業管理」，從住戶的車子進家門開始，即有360度連結頂級物業櫃檯和專有科技管制中心，提供全天候一對一的貼身服務，因此當賞屋客走進挑高9米壯闊軸距的門廳，不僅眼睛為之一亮，也立即感受英式管家嚴謹卻又溫暖的氛圍，更讓住戶備受尊寵。

高雄亞灣擁有六都市中心唯一觀海特別席次，地段確實萬中選一，如今成為鮭魚返鄉新貴的歸宿首選。「大觀在上」緊鄰漢神百貨商圈、亞洲新灣區，吸引很多北部企業二代購屋，尤其坪數規劃在71到120坪剛剛好的空間，台北市中心四分之一價格就可以在至高無邊泳池天際線享受年節煙火燦爛，加上納入了「英式管家物業管理」，使得「大觀在上」成為近期高雄房產市場的焦點。。

台灣國際物業總經理張晉銓說，頂級豪宅除了標榜地段、地標建築高度、奢華公設規劃外最重要的是住戶服務。圖／業者提供

「英式管家物業管理」，相較一般物業管理，因為受過多種專業技能與保密訓練，加上了解每位客戶特性與喜好，可以提高溝通效率、增加服務的細膩度，舉凡各式宴會、禮賓服務、Party的活動規劃，生活大小事的處理都能一手包辦，而使命必達的榮耀感，讓住戶不論在家裡或公共區域，都能享有最高等級的尊寵，因而英式管家廣獲豪宅住戶的喜愛與肯定。

英式大管家擁有服務國際元首經驗，深受豪宅高端客戶喜愛。圖／業者提供

台灣國際物業成立近30年，服務團隊從管理規劃到皇家保全、綠基環保到科技管理一條龍服務，贏得北中南豪宅建案的服務肯定，更不斷透過與國際交流的機會，建構GOLDEN KEY金鑰最高服務等級，為社區提供英式大管家、管家秘書、Lounge Bar休閒規畫及禮賓車接送等全天候頂級專業化服務。

台灣國際物業張晉銓總經理指出，管理永遠是建築體的靈魂，豪宅服務因時代演變越加注重，像台北信義區、台中七期等企業主從講究地段、建築風格和公設的豪奢度之外，近年更著重隨身的安心、隨時的貼心、隨手的服事與隨處的生活美學。他說，從歐美豪宅趨勢調查可以看出，豪宅的定義是須符合與周邊環境生態緊密共構才能締造出優越識別度，物管公司升級參與最初規劃，並運用科技化數據，模擬未來60年以上的可預期趨勢，再來導入英式管家teamwork的機制配置，才能成為是一種至高無上的核心價值，也是豪宅建築未來增值性不可或缺的因素。

張晉銓表示，「大觀在上」不惜重資以英式管家為規劃的初心，其實就是想為住戶打造Leadership生活質感。

「大觀在上」銷售經理章肇峰說，英式管家服務意涵如同服務國家元首，服務專業都藏在細節裡，台灣國際物業團隊過去曾經授命接待國際菁英領袖，擁有六星級管家秘書貼身服務及特勤保全全程維安戒護經驗，讓住戶保持最無礙隱私的互動；維護社區安全的特勤保全，每人皆受過跆拳威力擊破、防身術、擒拿及救生等演練，提供防恐、緊急災難應變及危機處理的最高安全規格服務。

興總建設特助盧柏霖表示，在台北或台中百貨商圈的房子，都是深得貴婦名流寵愛，因為購物後專人配送到家，隱密悠閒就等於豪門。興總建設近期也與藝術銀行合作，引進多位台灣知名藝術家作品，在公設中陳設藝術作品，希望讓更多住戶在家也可以沈浸在藝術裡，展出楊茂林、胡棟民、鄭銘梵、葉怡利、朱芳毅、彭譯毅等藝術家多幅作品，尤其是楊茂林曾代表台灣在世界知名的威尼斯雙年展舉辦個人展「婆娑之廟–台灣製造」，是台灣世界級的藝術大師。

盧柏霖特助強調，興總建設引進英式管家永續服務，打造家就是一座美術館的價值，成為豪宅的經典之作。