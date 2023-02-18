外貿協會推出「DIY 國際展覽會」 打造體驗及採購平台

外貿協會看好DIY趨勢與潛在商機，訂於今（2023）年7月21日至23日在臺北世貿一館盛大推出首屆「DIY國際展覽會（DIY World Expo）」，以「Do It Yourself. Do Wonders.（自己動手、創造不凡）」為精神，展出時下最夯的「居家修繕」、「空間改造」、「創客自造」及「手作樂園」四大主題，打造全臺DIY種類最豐富的展示、採購和體驗平台。

裝修業缺工、缺料及現代人重視個人風格，促使DIY居家修繕成為風潮，依據英國TechNavio調查顧問公司，從2020年到2025年，全球DIY居家裝修零售市場將以5%的複合年均成長率快速成長，市場規模預計增加1,547億6千萬美元。此外，近年來「自己動手做」轉變為有成就感與療癒感的創作，具有溫度的「手作」也成為現代人排解煩悶與紓解壓力的方式之一，促進DIY市場的快速成長，潛在商機龐大。

DIY範圍涵蓋甚廣，從居家修繕、裝潢改造、拖車改裝、藝品製作到園藝植栽等各類型的修繕和手作項目，包羅萬象，打開YouTube搜尋DIY，映入眼簾的是各式各樣的水電維修、軟裝設計、手作創意等眾多教學影片，自己動手玩創意熱潮持續升溫中，DIY儼然已成為國人日常生活型態，帶動需求，促進市場發展。

外貿協會看準居家修繕及DIY市場成長趨勢，辦理全新展覽並將邀請國內外DIY相關企業、品牌商、觀光工廠、手工藝教室及創客工坊參展，另搭配研討會、體驗課程、職人展演、網紅直播及DIY作品選拔等活動，將臺北世貿一館打造成全臺最大跨領域DIY盛會。參觀者不僅能夠與職人交流、學習修繕及工藝技巧，更能夠在展場發揮創造力，體驗手作樂趣；經銷商、代理商，甚至手作愛好者更可省去舟車勞頓，一次購足多種創意材料和工具。

「DIY國際展覽會」將匯集全球風格，創造DIY生活型態，展出內容豐富多元，更將透過周邊活動及現場體驗，傳遞DIY多種產業面貌、知識與概念，預計將吸引國內外職人、DIY愛好者匯聚臺北世貿一館揮灑創意。

該展即日起開放參展報名，更多展覽資訊請至官網（www.diyworldexpo.com.tw）查詢。