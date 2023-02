外貿協會推出「DIY 國際展覽會」 打造體驗及採購平台

外貿協會看好DIY趨勢與潛在商機,訂於今(2023)年7月21日至23日在臺北世貿一館盛大推出首屆「DIY國際展覽會(DIY World Expo)」,以「Do It Yourself. Do Wonders.(自己動手、創造不凡)」為精神,展出時下最夯的「居家修繕」、「空間改造」、「創客自造」及「手作樂園」四大主題,打造全臺DIY種類最豐富的展示、採購和體驗平台。

裝修業缺工、缺料及現代人重視個人風格,促使DIY居家修繕成為風潮,依據英國TechNavio調查顧問公司,從2020年到2025年,全球DIY居家裝修零售市場將以5%的複合年均成長率快速成長,市場規模預計增加1,547億6千萬美元。此外,近年來「自己動手做」轉變為有成就感與療癒感的創作,具有溫度的「手作」也成為現代人排解煩悶與紓解壓力的方式之一,促進DIY市場的快速成長,潛在商機龐大。

DIY範圍涵蓋甚廣,從居家修繕、裝潢改造、拖車改裝、藝品製作到園藝植栽等各類型的修繕和手作項目,包羅萬象,打開YouTube搜尋DIY,映入眼簾的是各式各樣的水電維修、軟裝設計、手作創意等眾多教學影片,自己動手玩創意熱潮持續升溫中,DIY儼然已成為國人日常生活型態,帶動需求,促進市場發展。

外貿協會看準居家修繕及DIY市場成長趨勢,辦理全新展覽並將邀請國內外DIY相關企業、品牌商、觀光工廠、手工藝教室及創客工坊參展,另搭配研討會、體驗課程、職人展演、網紅直播及DIY作品選拔等活動,將臺北世貿一館打造成全臺最大跨領域DIY盛會。參觀者不僅能夠與職人交流、學習修繕及工藝技巧,更能夠在展場發揮創造力,體驗手作樂趣;經銷商、代理商,甚至手作愛好者更可省去舟車勞頓,一次購足多種創意材料和工具。

「DIY國際展覽會」將匯集全球風格,創造DIY生活型態,展出內容豐富多元,更將透過周邊活動及現場體驗,傳遞DIY多種產業面貌、知識與概念,預計將吸引國內外職人、DIY愛好者匯聚臺北世貿一館揮灑創意。

該展即日起開放參展報名,更多展覽資訊請至官網(www.diyworldexpo.com.tw)查詢。